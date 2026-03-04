Deportistas del equipo Bogotá continúan destacándose a nivel nacional e internacional

Foto: IDRD

Un fin de semana fabuloso en cuanto a resultados deportivos, obtuvo el Equipo Bogotá a nivel nacional e internacional, gracias a sus consagrados atletas que se encargaron de dejar en alto la bandera roja y amarilla de la capital, así como el tricolor nacional.

Paracycling, atletismo de pista, automovilismo y tenis, fueron los deportes más destacados en este fin de semana para Bogotá allende las fronteras, mientras a nivel nacional la marcha atlética fue la más destacada.

Pedalazos de oro

Colombia cumplió una gran actuación en el Campeonato Panamericano de Paracycling en Pista y Ruta, celebrado en Indaiatuba, Brasil, quedando segunda con 58 medallas (36 oros, 13 platas y 9 bronces), escoltando a Brasil, que fue campeón con 141 preseas (45-51-45).

El Equipo Bogotá tuvo una grandiosa presentación para Colombia, aportando 27 medallas (el 46.55% de lo que tuvo Colombia), de las cuales 16 fueron oros (el 44.44%), 8 platas (61.53%) y 3 bronces (el 33.33%), cifras que ratifican el poderío del Equipo Bogotá en esta disciplina y deja ver buen augurio hacia Juegos Paranacionales; en pista se ganaron 12 oros, 6 platas y 2 bronces, y en la ruta 4 oros, 2 platas y 1 bronce.

Se destacaron, sin duda, Paula Ossa (WC5) y Esneider Muñoz (MC3) como los mejores, con 7 medallas (6 oros y 1 plata) cada uno, y ganando exactamente en las mismas pruebas; en la pista ganaron los oros en el kilómetro contrarreloj, velocidad individual, scratch y eliminación, y en la ruta se bañaron de oro en la prueba contrarreloj y en la de fondo, mientras la plata la ganaron en la velocidad equipos mixtos.

Les siguieron Juan José Ríos con 5 medallas (3 oros y 2 platas), Edwin Matiz con 6 preseas (2 oros, 3 platas y 1 bronce) y Juan Andrés Gómez con 5 medallas (3 platas y 2 bronces). Ríos ganó los oros en la pista en el kilómetro, scratch y velocidad equipos mixto, y las platas en la velocidad individual pista y la prueba de fondo en ruta; Matiz obtuvo los oros en el kilómetro y la velocidad equipos mixtos en pista, las platas en velocidad individual y eliminación en pista y la prueba de fondo en ruta, y el bronce en la pista en el scratch, mientras Gómez logró sus platas en la pista (scratch, velocidad mixta equipos y eliminación) y los bronces en el kilómetro en pista y la prueba a cronometro en ruta.

Marcas y algo más

También tuvimos deportistas con una magnífica presentación en el Campeonato Suramericano y Meeting Internacional Jorge Berodt Indoor de Atletismo, celebrados en Cochabamba, Bolivia.

En el Suramericano, Natalia Linares ganó el salto largo con 6.73 mts (nuevo récord nacional indoor) contra 6.71 de Martha Valeria Araujo (plata), quien mejoró su registro personal; y María Fernanda Murillo triunfó en los 60 mts vallas femenino con 8.01 sgs, nuevo récord nacional indoor, además de ser marca del campeonato, y logró la marca mínima para ir al Campeonato Mundial (8.02 sgs) en Polonia este año. Y Melany Bolaño fue medalla de bronce en los 400 mts planos con 54.34 sgs.

En el Meeting Jorge Berodt, María Fernanda Murillo hizo 8.14 sgs en los 60 mts vallas, mientras Natalia Linares ganó el salto largo con 6.61 mts, y Martha Valeria Araujo fue bronce con 6.54 mts. Bien por las atletas de Bogotá.

Acelerador a fondo

En los deportes a motor, el piloto del Equipo Bogotá, Sebastián Garzón, ganó las dos carreras de la Primera Válida de la USF2000 del automovilismo de los Estados Unidos, corrida en St. Petersburgo, Florida, y se afianzó en el liderato de la categoría.

Garzón (DEForce Racing-IDRD), quien partió tercero, empleó un tiempo de 29:58.1826 minutos para las 20 vueltas del circuito callejero, y superó por 1.0266 segundos al australiano Eddie Beswick (Pabst Racing), por 1.4369 sgs al brasileño Leonardo Escorpioni (Zanella Racing) y por 3.3003 sgs al australiano Brad Majman (Pabst Racing).

“Tatán” había ganado también la primera carrera -con pole incluida- y es líder del campeonato con 63 puntos, escoltado por Escorpioni con 45, Joao Vergara con 40 y Majman con 39. La Segunda Válida, que comprende las carreras 3, 4 y 5 del campeonato, se correrá del 7 al 9 de mayo en el circuito del Indianápolis Speedway.

Tres en serie

También a ni el internacional, la tenista del Equipo Bogotá, Valentina Mediorreal Arias, conquisto su tercer título de la temporada en dobles, al ganar el Torneo ITF Tennis World Tour W15 de Manacor, España. Valentina hizo pareja con Merel Hoedt (Países Bajos), y en una muy disputada final, derrotaron a la dupla británica de Lauryn John-Baptiste y Eliz Maloney en dos sets con parciales 6-4 y 7-5.

Este torneo lo organiza la Academia Rafa Nadal en Manacor, y hace tres torneos seguidos, durante tres semanas. Y los tres los ganó Valentina de manera consecutiva en dobles, con diferentes compañeras; esto ratifica su buen nivel y su paso firme en la transición del circuito junior al circuito profesional.

A toda marcha

Ya en el plano nacional, con 17 medallas ganadas (6 de oro, 5 de plata y 6 de bronce), el Equipo Bogotá dominó el Campeonato Nacional de Marcha, celebrado en el circuito del Parque Recreodeportivo El Salitre PRD, seguido por Antioquia con 6 preseas (3-3-0) y Cundinamarca (1-0-1).

Los ganadores de los oros para Bogotá fueron Danna Rivera (10 kms U20), Danna Escobar (5 kms U18), Andrés Bejarano (3 kms U16), Danna Arteaga (3 kms U16), y los atletas élite de la media maratón, Laura Chalarca y César Herrera.

En damas élite se hizo el 1-2 con Laura y Ruby Dayana Segura, y en varones el 1-2-3 con César, Miguel Arcángel Peña y Jesús Leonardo Ramírez. Este resultado deja firme a Bogotá en su objetivo de llegar muy fuerte a Juegos Nacionales en esta disciplina.

También buen resultado se logró en el ciclismo, en la Vuelta al Tolima. En femenino, gran actuación de Camila Valbuena (IDRD-Licibog), quien fue subcampeona de la prueba, a 2:09 minutos de la campeona, Laura Rojas, del Sistecrédito, equipo que dominó la carrera y neutralizó los intentos de la bogotana.

En Medellín se disputó el I Campeonato Nacional Juvenil de Arquería, ganado por Antioquia y con segundo lugar para el Equipo Bogotá, con 11 preseas (7 oros, 2 platas y 2 bronces). Los oros fueron obtenidos en U21 por Katherine Urrego en recurvo (2), Andrés Hernández en recurvo (1), equipos hombres y equipos mixto también en recurvo, y María Echeverry (2) en compuesto.

Otros resultados

Respecto a otros resultados, se disputó en el Palacio de los Deportes el Campeonato Panamericano de Esgrima Cadetes y Juvenil, que terminó con dominio de Canadá, Brasil y Estados Unidos y una aceptable actuación de los deportistas de Bogotá. En florete individual masculino cadete, Martín Fajardo fue 18, Santiago Prieto 21 y James Cristóbal fue 37.

En espada individual cadete, en femenino Manuela Villamarín fue 37 y en masculino Juan Esteban Plazas fue 23; en sable individual masculino Emilio Vargas ocupó el puesto 14 y Salomón Anzola el 16, mientras en sable equipos masculino, Anzola y Vargas fueron cuartos. En equipos florete femenino, Dennis Ortega fue novena, y en equipos espada juvenil, Juan Plazas fue puesto 10.

Una medalla de plata y 4 de bronce, y séptimo lugar, fue el balance de Bogotá en la I Válida del Campeonato Nacional Junior de Badminton, disputada en Buga, y que ganó Valle seguido de Antioquia. La medalla de plata la consiguió Zoé Valeria Ramírez (U11), y los bronces fueron para Miguel Garavito en sencillos masculino, Danna Núlez en sencillos femenino, y los equipos de dobles femenino y dobles mixto.

En la isla de Providencia se realizó la Copa Colombia de Triatlón Estándar y Sprint. Buena presentación en femenino sprint con Valery Gabriela González siendo tercera, y Juliana Guerrero quinta, mientras en hombres Daniel Pinzón fue décimo y Giancarlo Materano 13.

Y en el Campeonato Nacional U20 de Ajedrez en Bucaramanga, en individual clásico Juan Pablo Castro y Karen Herrera fueron cuartos en varones y damas respectivamente, mientras en equipos Bogotá fue segunda en ambas ramas.

Respecto a los compromisos que vienen, esta semana está el Mundial de patinaje skateboarding en Brasil, y la Serie Pro-Swim de Natación en Estados Unidosla clasificación de las Américas a la Copa Mundo por Equipos de tenis en silla de ruedas, en Perú, y el Campeonato Nacional de Paranatación en Palmira.