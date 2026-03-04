Subsidio Tipo C para personas mayores se seguirá pagando a través de la plataforma Ingreso Mínimo Garantizado

Foto: Secretaría de Integración Social

¡La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), informa a la ciudadanía que el subsidio Tipo C para personas mayores continúa y se seguirá pagando con normalidad a través de la plataforma de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Durante esta transición operativa, ninguna persona beneficiaria dejará de recibir el apoyo económico.

Lo anterior, hace parte de un proceso de integración administrativa con los Fondos de Desarrollo Local (FDL), que financian estas transferencias monetarias y que busca mejorar los mecanismos de pago, fortalecer la trazabilidad de los recursos y facilitar su entrega a las personas beneficiarias.

Para ello, las 20 alcaldías locales suscribieron convenios interadministrativos con Integración Social que permiten su traslado y ejecución.

Este proceso fue formalizado mediante las resoluciones 2398 y 2682 de 2025 de Integración Social. En ningún caso esta transición implica la eliminación del subsidio, ni salida de beneficiarios del programa.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Actualmente, se atiende a más de 61.000 personas mayores que hacían parte de las bases de datos entregadas por los FDL.

Se trata de personas:

Desde los 54 años en el caso de mujeres y 59 años en el caso de hombres.

Que no reciben pensión.

Que se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad en la ciudad.

¿Cada cuánto se realizan las transferencias?

Las transferencias se realizan mensualmente.

Durante enero y febrero de 2026 se adelantaron las gestiones administrativas, contractuales y operativas necesarias para la prórroga de los convenios que garantizan la financiación durante el primer semestre del año.

Una vez finalizados estos trámites, en febrero se realizaron los pagos retroactivos correspondientes a enero y el giro del ciclo regular, normalizando el calendario de transferencias. A partir de marzo los pagos se realizarán con normalidad.

Monto de las transferencias

Todas las personas beneficiarias de transferencias monetarias para personas mayores reciben $150.000 mensuales, incluyendo las del subsidio Tipo C.

En el gobierno del alcalde Carlos Galán, el monto de este apoyo pasó de $130.000 a $150.000 mensuales, aplicando tanto para personas beneficiarias antiguas como para nuevas beneficiarias.

Garantía de continuidad

La Administración distrital reitera que ninguna persona beneficiaria del subsidio Tipo C dejará de recibir el apoyo durante esta transición operativa.

Asimismo, invita a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales, de manera directa, sin intermediarios.