Disidencias de las Farc de alias Mordisco asesinaron tres militares en emboscada en el Caquetá; otro uniformado quedó herido

–El comando del Ejército Nacional confirmó este miércoles la muerte de tres soldados en una emboscada perpetrada por las disidencias de las Farc de alias «Iván Mordisco» en zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá. Un tercer uniformado resultó gravemente herido.

Las victimas mortales de esta acción terrorista, registrada en sector de Santo Domingo, fueron identificadas como los soldados profesionales Alexis Muñoz, Luis Mauricio Morales Leal y Josué David Uribe Chinchilla.

#ComunicaciónOficial | Lamentamos profundamente la muerte de tres soldados profesionales del Batallón de Despliegue Rápido N.º 36, unidad orgánica de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 12, de @ftc_omega. Rendimos honores a nuestros #HéroesPorSiempre: Alexis Muñoz

Luis Mauricio… pic.twitter.com/agGDRg3HGx — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 4, 2026

Según el reporte inicial elmentos de la estructura Carolina Ramírez sorprendieron a una patrulla militar de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega que se movilizaba para adelantar labores de instalación y verificación de puestos de votación para las elecciones de congreso y consultas presidenciales que se cumplen el próximo domingo.

La emboscada ocurre en un momento clave, en la antesala de la jornada electoral, cuando la Fuerza Pública despliega operativos especiales para garantizar la seguridad de los votantes y del material electoral en zonas consideradas de alto riesgo.