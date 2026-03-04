Procuraduría indaga presuntas irregularidades en contrato de brazaletes de monitoreo de detenidos por la Uspec

–Por supuestamente haberse adjudicado irregularmente y con ocultamiento de fallas técnicas y operativas, el contrato para adquisición de brazaletes electrónicos para el control de personas con detención domiciliaria, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).

El ministerio público estableció que el objetivo es el de esclarecer posibles faltas disciplinarias en el contrato que fue adjudicado a la Unión Temporal Utefectiva.

Según la queja, el bilateral suscrito en el 2025 se habría adjudicado a dedo, con ocultamiento de fallas técnicas y operativas por parte de funcionarios de la USPEC y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), pagos irregulares de Prepacol por cerca de $ 1.500 millones, al parecer sin cumplir lo contratado, y conflictos de interés con la interventora.

El ente de control ordenó la práctica de pruebas para identificar posibles responsables, verificar supuestas irregularidades como la manipulación de informes y determinar si estos hechos configuran faltas disciplinarias.

El Ministerio Público reiteró su compromiso de velar por la transparencia en la contratación estatal y proteger los recursos públicos destinados a la seguridad ciudadana.