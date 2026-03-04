Israel lanzó ataques «a gran escala» contra Teherán

–La Fuerza Aérea de Israel inició en la mañana de este miércoles, en el quinto día de ofensiva junto a EE. UU., ataques «a gran escala» contra Teherán, con el objetivo de debilitar el régimen, según un comunicado castrense.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron haber atacado decenas de objetivos en Teherán, incluyendo algunos pertenecientes a las unidades paramilitares Basij del régimen iraní y a las fuerzas de seguridad interna del país.



«Hace poco, la Fuerza Aérea Israelí, guiada por la inteligencia de las FDI, completó una nueva oleada de ataques contra los centros de mando del régimen terrorista iraní en Teherán», declaró el ejército en Telegram.

«Como parte de los ataques, las FDI lanzaron decenas de municiones contra las unidades Basij y los centros de mando de seguridad interna sujetos al régimen terrorista iraní». La información, reproducida por las agencias dpa y AP, no pudo ser verificada de forma independiente.

????? Multiple Israeli strikes hit Beirut in the last few minutes. Source: Rerum Novarum https://t.co/fQxvaEllin pic.twitter.com/KB7y5RXsMO — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 4, 2026

«Las FDI continuarán degradando la infraestructura del régimen terrorista iraní», añadió el Ejército israelí. La fuerza paramilitar Basij se fundó tras la Revolución Islámica de 1979. La unidad es conocida por su papel central en la seguridad y la estructura militar de Irán. Participa regularmente en eventos militares y políticos.

WATCH ? The Israeli Air Force has carried out strikes on the two Hezbollah buildings in the Haret Hreik area of Beirut’s Dahiya district. Since the IDF gave warning not to harm civilians, you can see the guy taking the video was ready for the shot. pic.twitter.com/3GfwML4oYG — Open Source Intel (@Osint613) March 4, 2026



Israel: cualquier sucesor de Jamenei «será un blanco claro para su eliminación»

De otro lado, tras matar al jefe de Estado y líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en un ataque el sábado, Israel amenazó este miércoles con atacar también a su sucesor, que al parecer seería su hijo, Mojtaba Jamenei.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, escribió en una publicación en la plataforma X que cualquier líder designado en Irán «para continuar el programa de destrucción de Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los Estados de la región, y oprimir al pueblo iraní será un blanco claro para su eliminación».

No importa «cómo se llame ni dónde se esconda», aseguró Katz. Israel seguirá trabajando con Estados Unidos para «desmantelar las capacidades del régimen y crear las condiciones para que el pueblo iraní lo derroque y lo reemplace».

La muerte de Ali Khamenei abre una carrera silenciosa por el control del poder en Irán. Un triunvirato transitorio sostiene el sistema, pero la decisión final quedará en manos de la Asamblea de Expertos, en medio de bombardeos e incertidumbre total. https://t.co/NknUN2fgZK pic.twitter.com/pDzgqtGrZE — DEF (@defrevista) March 2, 2026



(Información DW)