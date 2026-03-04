En la Universidad del Cauca Petro promulgó la reforma financiera para darle más recursos a la educación superior

–Para saldar una deuda histórica con la educación superior pública, el presidente Gustavo Petro promulgó este martes la Ley 2568 de febrero del 2026, que reforma la Ley 30 de 1992 y permitirá que las universidades públicas reciban más recursos, es decir, se marca un antes y un después para que más jóvenes tengan acceso a educación superior sin barreras.

Con la nueva Ley el aumento de los ingresos de las universidades públicas estará ligado al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un referente que reconoce los gastos propios del sector. Además, incorpora recursos adicionales para ampliar cobertura, cerrar brechas regionales, fortalecer la formalización laboral y mejorar la capacidad instalada de las instituciones públicas.

Antes de la nueva norma los recursos para las universidades públicas crecían cada año según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Ese indicador mide cuánto suben productos y servicios como alimentos, transporte o arriendos, pero no cuánto cuesta sostener un laboratorio, pagar docentes, financiar investigación o modernizar infraestructura.

Al respecto, el jefe de Estado destacó que la educación superior es el camino para la construcción de la paz en Colombia.

“La educación pública en Colombia es lo que nos permite tener el cemento de la paz y la construcción de una sociedad y de una nación poderosa, descubriendo precisamente nuestra propia diversidad», afirmó el mandatario.

En el mismo sentido, manifestó que “la educación pública es la que puede construir la paz de Colombia de manera definitiva, porque una persona que sepa y que lea no es capaz de matar a otra persona».

Asimismo, el jefe de Estado resaltó que gracias a las políticas de su Gobierno en materia de educación ha aumentado el número de nuevos cupos.

“Aquí tenemos unas cifras; desde que comenzó el Gobierno se han sumado nuevos cupos adicionales a los que existían en el 2022: 347.710 estudiantes, hombres y mujeres, que, si no hubiéramos hecho las inversiones que esto necesita, no estarían estudiando en el día de hoy, no estarían accediendo a la educación superior», recalcó.

El presidente agregó que esta cifra revela que la cantidad de estudiantes en educación superior pasó de 54,9% en el 2022 al 60% en el 2025.

“Son 347.710 jóvenes, hombres y mujeres de sangre y hueso, músculo, cerebro y corazón. Hoy podemos decir que ellos son el fruto de una política de educación superior en Colombia», enfatizó.

Con base en estos indicadores, el mandatario ordenó al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, aumentar la cobertura de estudiantes nuevos en las universidades al final de su Gobierno a niveles comparativos con los países más desarrollados del mundo.

“Usted tiene la solicitud del presidente de Colombia que de 347.000 estudiantes nuevos, al final de nuestro Gobierno sean 400.000. Y que, en el otro semestre, que aún está vigente nuestro Plan de Desarrollo -sin ser yo el presidente- podamos llegar a más de medio millón de muchachos y muchachas jóvenes, en nuevos cupos adicionales a los que ya estábamos en el 2022″, indicó.

Sobre la reforma a la Ley 30 de 1992, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, aseveró que el Gobierno del Cambio les ha cumplido a los estudiantes.

“Hoy le cumplimos al movimiento estudiantil y al país. Con la reforma financiera a la Ley 30 de 1992 transformamos el modelo de financiación de la educación superior pública. Por instrucción del presidente Gustavo Petro, destinamos recursos históricos, muy superiores a los exigidos en las calles, para garantizar que la universidad pública se fortalezca y que ningún joven vuelva a quedar por fuera por falta de dinero», dijo el titular de la cartera de Educación.

Además, el ministro puso de relieve que “no vamos a retroceder a épocas de persecución ni de silencios forzados: la educación es un derecho, no un negocio; la juventud es el espíritu del cambio».

Al explicar la magnitud de la norma, Rojas destacó que la fórmula para garantizar el aumento histórico al presupuesto de la educación superior se multiplicó hasta cinco veces lo que pedían en su momento los estudiantes.

“El presidente Gustavo Petro dio una instrucción perentoria: reformar el modelo de financiación de la educación pública. Nosotros no aumentamos lo que pedían las marchas de entonces, un IPC+1,5 puntos o un IPC+4 puntos. El presidente Petro ordenó un ajuste del IPC+30 puntos, es decir, 5 veces más de lo que pedía el movimiento estudiantil», especificó.

En un momento emotivo de sus palabras, el ministro expresó a los estudiantes que ya es hora de cambiar los cánticos.

“Ya no son los tiempos en que decíamos ‘no dejemos privatizar la universidad pública’, porque ya no la pueden privatizar. Ahora debemos gritar y cantar defendamos lo que hemos logrado gracias al cambio y prolonguemos este cambio para que nadie nos devuelva al pasado», concluyó Rojas.