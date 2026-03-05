Testigos electorales, clave para vigilar que los comicios sean realmente válidos y transparentes: ministro del Interior

–Al término de la última sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sustentó lo dicho por el presidente Gustavo Petro en su alocución, de que los riesgos se mitigan “con testigos electorales, con una ciudadanía capaz de cuidar el voto», y aseguró que esta figura está reconocida por la ley.

El titular de la cartera enfatizó que no se puede negar que “si el testigo electoral está ante el organigrama y entre la ley electoral para que haga presente el día de las elecciones y ayude a vigilarlo, es eso: entre más testigos electorales más tenemos una elección mucho más nítida, mucho más completa, mucho más verificada. De eso es lo que se trata la democracia, entre más testigos electorales haya es mejor».

Al ser cuestionado por lo manifestado por el jefe de Estado, cuando dijo que “lo que hay que hacer es impugnar mesas donde haya irregularidades, este es el papel del testigo», Benedetti sustentó que estos ciudadanos “tienen el derecho a impugnar lo que es una mesa cuando se está haciendo el preconteo. Con base en ello es que se puede después volver a hacer el escrutinio para verificar si el número de votos es el mismo, primero, de los votantes y, segundo, si corresponde a la realidad de lo que los electores quisieron plasmar».

El ministro recordó que “hace cuatro años hubo 500 mil votos perdidos y hace ocho años hubo doscientos y pico mil votos perdidos, o sea que no es que estemos inventando cosas».

Manifestó que a nadie le puede incomodar que “haya más testigos electorales que, entre otras cosas, les da vía libre o los patenta –por así decirlo– el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a una lista y una base de datos que manda cada partido político», y anotó: “Entre más testigos electorales, tenemos unas elecciones mucho más honestas».

Conclusiones de la Co?misión

El ministro Benedetti explicó que en este último encuentro se revisaron los temas de seguridad y las garantías para ciudadanos y candidatos que participarán en las elecciones del domingo y a la presidencia el 31 de mayo.

En este sentido, dijo que “habrá refuerzo de seguridad en 108 municipios priorizados y cobertura en los 13.493 puestos de votación con acompañamiento permanente de la Fuerza Pública».

“Son más o menos el 13% de los municipios que pueden estar en riesgo», comentó al enfatizar que en “estas elecciones se han buscado asegurar más el procedimiento de los candidatos como nunca, porque antes se empezaba a buscar o a asegurar a partir de que eran candidatos, esta vez de siete meses de precandidato hemos hecho esa labor», anotó.

Reiteró que “los 13.493 puestos de votación estarán custodiados por la Fuerza Pública para garantizar que cada colombiano pueda votar con tranquilidad», además “tenemos 120.000 policías y 146.000 militares en todo el territorio nacional».

En la última sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales participaron, además del ministerio del Interior, representantes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General, el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo, el ministerio de Defensa, entre otras entidades.