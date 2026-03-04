Guerra en Medio Oriente: Submarino de EE.UU. hundió un buque de guerra iraní en aguas internacionales

–(Captura de Video U.S. Navy). El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó este miércoles que un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en aguas internacionales.

«De hecho, ayer en el océano Índico, y lo reproduciremos en la pantalla, un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba que estaba a salvo en aguas internacionales», dijo Hegseth en conferencia de prensa y destacó que la embarcación fue hundida con un torpedo.

Las declaraciones del alto funcionario tienen lugar después de que esta misma jornada se reportara un ataque submarino hacia un buque iraní cerca de las costas de Sri Lanka. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, el barco atacado fue la fragata iraní Iris Dena.

El canciller agregó que el navío se estaba hundiendo justo fuera de las aguas territoriales de la isla, y Sri Lanka envió barcos y aviones para rescatar a los marineros iraníes.

El Pentágono sobre hundimiento de un buque de guerra iraní El secretario de Guerra de EE.UU, Pete Hegseth, anunció que un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico, sorprendiendo a muchos, al suceder en aguas internacionales pic.twitter.com/MLUXllgq1N — RT en Español (@ActualidadRT) March 4, 2026



Un portavoz de la Armada de Sri Lanka dio a conocer que 32 personas de la embarcación habían sido rescatadas por esa fuerza y se encontraban bajo tratamiento en un hospital. Por otro lado, fuentes añadieron que una de las personas heridas en el ataque murió mientras recibía atención médica.

«EE.UU. está ganando de manera decisiva, devastadora y sin piedad»

De otro lado, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó este miércoles que su país «está ganando de manera decisiva» en la guerra contra Irán.

«Hoy me presento ante ustedes con un mensaje inequívoco: Estados Unidos está ganando de manera decisiva, devastadora y sin piedad», declaró durante una conferencia de prensa.

En este contexto, sostuvo que, en el transcurso de una semana, Washington y Tel Aviv obtendrán «control total sobre los cielos iraníes».

«Están acabados y lo saben. O, al menos, muy pronto lo sabrán», indicó. «Esto nunca pretendió ser una pelea justa y no lo es. Les estamos dando golpes mientras están caídos», añadió. (Información RT).