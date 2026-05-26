ONG de EE.UU afirma que en Colombia se creó semillero neonazis: Es un gimnasio en donde el entrenamiento físico y las artes marciales mixtas se combinan con la propaganda de odio

–(Imagen ilustrativa creada por inteligencia artificial). Según la ONEG estadounidense Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo (GPAHE, por sus siglas en inglés), las sedes de los ‘Active Club’, un semillero para la formación de jóvenes prospectos supremacistas, se han incrementado en los últimos años y han saltado de EE.UU. y Europa a varios países de América Latina.

Afirma que en Colombia se abrió el primer capítulo de este club que reclutaría a adolescentes y jóvenes para propagar las ideas racistas, supremacistas y nazis.

El Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo señala que en esos espacios, el entrenamiento físico y las artes marciales mixtas se combinan con la propaganda de odio. El ideal de estos centros es lograr que los miembros se conviertan en ‘superhombres’, como lo proponía el nazismo.

Hasta el momento, conforme a un extenso trabajo de Cerosetenta, este tipo de recintos tendría sedes en México y en Argentina.

El capítulo Colombia

El Active Club de Bogotá, según Cerosetenta, tendría relación con sectores políticos de la ultraderecha colombiana y, a su vez, estaría vinculado con redes internacionales de grupos neonazis.

Ante estos señalamientos, basados en una investigación periodística, el club publicó un comunicado en sus redes donde sostiene que el propósito de esa asociación «trasciende más allá de la narrativa mediática, cinematográfica y fantasiosa sobre grupos de extrema derecha o neonazis».

Según el texto, «uno de los propósitos fundamentales de Active Club en todo el mundo es la recuperación de valores tradicionales e identitarios», a través del «deporte, los hábitos de vida saludable y el rechazo contundente al consumo de alcohol, pornografía y sustancias psicoactivas». En palabras de sus responsables, ese colectivo no se identifica con «un grupo neonazi internacional».

A pesar de los principios que se exponen en el escrito de Active Club, basta entrar en su canal de Telegram para constatar la inclinación ideológica de esta asociación con sede en la capital colombiana. En su publicación del pasado 18 de abril aparecen imágenes de la celebración que se hizo en sus instalaciones del aniversario del líder del Tercer Reich, Adolf Hitler.

En una de las gráficas se ve el rostro del Führer en un portarretrato adornado con flores, que está rodeado de velas y ponquecitos. El sitio está repleto de hombres vestidos de negro, cuyos rostros fueron pixelados en la publicación.

En las paredes del lugar hay afiches de Hitler haciendo un saludo nazi y de una esvástica, igualmente pixelados y en la publicación aparece escrito: «Feliz cumpleaños al más grande».

Un año antes, el 19 de abril, según los contenidos de su canal en Telegram, hicieron una «gran hoguera» para quemar «algún libro de ideología progresista». En un video compartido con los miembros del canal se veían ejemplares de obras de Karl Marx, Ana Frank y Lenin, entre otros, que posteriormente fueron arrojados a las llamas.

«Vamos a quemar sus ‘miserablesas’, toda la basura que nos han enseñado, todas las cosas que han corrompido a nuestra juventud», dice una voz con el rostro cubierto por una máscara. (Información RT).