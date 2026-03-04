Jefe del Pentágono afirma que fuerzas estadounidenses mataron a líder de la unidad iraní que trató de asesinar a Trump

–El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó este miércoles que las fuerzas del país norteamericano mataron al líder de una unidad iraní que «intentó asesinar» a Donald Trump.

«También ayer, el líder de la unidad que intentó asesinar al presidente Trump fue perseguido y abatido. Irán intentó asesinar al presidente Trump, y este rio último», afirmó durante una conferencia de prensa.

La Administración Trump, en repetidas ocasiones, había acusado a Teherán de planear un atentado contra el mandatario sin presentar prueba alguna.

En particular, al comentar recientemente la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, el presidente Trump afirmó: «Lo alcancé antes de que él me alcanzara a mí». «Lo intentaron dos veces. Bueno, yo lo alcancé primero», agregó al referirse a la acusación de que las autoridades iraníes intentaron asesinar al republicano durante la campaña electoral. Teherán lo negó. (Información RT).