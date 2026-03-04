Mujeres: Este 4 de marzo asista a la feria de empleo y acceda a 200 vacantes

Foto: Portal Bogotá

Accede a 200 vacantes exclusivas para mujeres con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá este miércoles 4 de marzo de 2026. La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) conmemora el Día Internacional de la Mujer con oportunidades laborales especiales. Esta Feria de Empleo se desarrollará desde las 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Tipo de estímulo: Empleo

Beneficios: La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), con su estrategia ‘Talento Capital’ lidera una gran Feria de Empleo con enfoque de género en la que las mujeres podrán acceder a 200 oportunidades laborales exclusivas en el marco del Día Internacional de la Mujer 2026. Las interesadas podrán acceder a oportunidades laborales para personas con educacio?n media, aunque tambie?n hay vacantes para te?cnicos, tecno?logos y profesionales ¿Te interesa?

Requisitos: Hoja de vida actualizada.

Copia de cédula de ciudadanía.

Copia certificados laborales.

Si eres víctima del conflicto armado, adjuntar certificado de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para personas extranjeras.