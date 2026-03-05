Bogotá abre convocatoria para fortalecer su infraestructura cultural con recursos de la Ley de Espectáculos Públicos

Foto: Secretaría de Cultura

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte – SDCRD, ha destinado 20.000 millones de pesos para el fortalecimiento de espacios culturales de las artes escénicas de naturaleza privada o mixta, gracias a los recaudos provenientes de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP).

Esta convocatoria está dirigida a organizaciones que tengan a cargo la administración de escenarios culturales de música, danza, teatro, títeres, magia y artes circenses, está abierta hasta el 9 de abril de 2026. Los requisitos de la convocatoria se pueden consultar en https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/arte-cultura-y-patrimonio/convocatoria-ley-de-espectaculos-publicos-2026

Como sede de eventos culturales y artísticos de talla mundial, Bogotá, es la ciudad con mayor recaudo LEP en el país. Del total de recursos de la contribución parafiscal en Colombia, el 49% se recaudan en esta ciudad, lo que ha permitido el fortalecimiento de la infraestructura cultural mediante la inversión en compra de escenarios, estudios y diseños, construcción, adecuación, mejoramiento y dotación para la presentación de espectáculos de las artes escénicas en la ciudad.

En 2025, Bogotá logró un recaudo superior a los 55.000 millones de pesos a través de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), creada en el año 2011 a nivel nacional para formalizar, regular y fomentar el sector cultural, simplificando trámites para la organización de eventos y fijando una contribución parafiscal del 10 % sobre la boletería. Los recursos van dirigidos a mejorar la infraestructura cultural y fomentar la producción artística en las líneas de circulación y producción.

En 2025, gracias a los recursos LEP, Bogotá invirtió más de 34.000 millones de pesos para el mejoramiento, la adecuación y dotación de 28 escenarios culturales públicos como el Auditorio y el Muelle de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, La Milla del Bronx Distrito Creativo y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. A nivel de los escenarios privados, la LEP ha apoyado espacios emblemáticos como el Teatro La Candelaria, Teatro Ditirambo (sede Galerías), Teatro Libre Chapinero, Teatro Nacional La Castellana, Sala Ernesto Boada del Gimnasio Moderno, Fundación Batuta, entre muchos otros que por años han mantenido viva la oferta cultural de la ciudad.

Son 20.000 millones de pesos para mejorar las condiciones físicas de los espacios escénicos de Bogotá en proyectos de construcción, como obras nuevas, reforzamiento estructural, ampliación, reconstrucción, así como proyectos de dotación para la adquisición de bienes necesarios para la adecuada operación de la infraestructura como equipos de iluminación escénica, equipos de sonido, silletería, sistemas de tramoya, vestimenta teatral, entre otros.

La convocatoria, abierta hasta el 9 de abril de 2026, brinda la posibilidad a los espacios escénicos de la ciudad, incluyendo teatros públicos, salas independientes y escenarios comunitarios con trayectoria reconocida en las artes escénicas, presentar propuestas para la compra de infraestructura existente, además de proyectos de infraestructura cultural móvil y/o itinerante, y de estudios y diseños técnicos necesarios para la construcción, mejoramiento y dotación de los escenarios. Los proyectos seleccionados se ejecutarán en 2027.

Prográmate con las Jornadas Informativas de la Convocatoria LEP

La SDCRD ha programado dos jornadas informativas virtuales en las que las organizaciones culturales interesadas en participar en esta convocatoria podrán resolver dudas e inquietudes. ¡Toma nota y asiste!

Jueves 12 de marzo, de 9:15 a.m. a 10:00 a.m. Via Meet

Miércoles 25 de marzo, de 9:15 a.m. a 10:00 a.m. Via Meet

