Postúlese a un empleo sin moverse de su casa, hay 8.607 vacantes laborales

Foto: Portal Bogotá

Accede a 8.607 vacantes laborales en Bogotá que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 7 de marzo de 2026. La convocatoria incluye 5.971 ofertas esta?n orientadas a bachilleres, 1.608 a perfiles técnicos y tecnólogos, y 1.028 a profesionales. Postúlate de manera virtual.

Tipo de estímulo: Empleo

Beneficios: La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Esta amplia oferta laboral esta? disen?ada tanto para quienes buscan su primer empleo como para quienes desean cambiar, crecer o retomar su vida laboral. Estas son algunas de las oportunidades laborales: Jefe de recursos humanos.

Abogado inmobiliario.

Analista senior de

Analista senior de

Analista senior de

Analista senior de

Analista senior de

Analista junior BI.

Analista junior de

Analista junior de

Analista junior de

Analista senior de

Analista senior de

Analista senior de

Analista SIG.

Cartera

Contabilidad

Control y gestio?n

Impuestos

Operaciones.

Compras.

Relaciones laborales

Servicio al cliente.

Ingenieri?a logi?stica

No?mina.

Infraestructura TI.

Coordinador de cartera.

Coordinador de impuestos.

Especialista de contabilidad.

Especialista cuenta por pagar.

Gestor inmobiliario.

Supervisor de zona.

Senior planner.

Gerente li?der de producto.

Especialista en marketing bilingu?e B2 +.

Ingeniero IT operacio?n y mantenimiento.

Profesional en ingenieri?a civil, arquitectura o afi?n sector construccio?n.

Traductor.

Senior BIM engineer.

Ingeniero senior ele?ctrico.

Ingeniero residente auxiliar.

Ingeniero de costos y presupuesto.

Inspector de calidad.

Arquitecto urbanista.

Topo?grafo.

Ingeniero BIM.

Ingeniero residente de red.

Residente SST.

Modelador BIM.

Ingeniero ele?ctrico de sitio.

Dibujante civil.

Ingeniero residente.

Ingeniero Junior control de material y equipo.

Comprador de categori?a.

Subgerente MEP.

Ingeniero senior de planeacio?n.

Ingeniero planeacio?n y control de costos.

Ingeniero senior de edificacio?n.

Inspector SSTA.

Ingeniero junior.

Asistente de pago.

Ingeniero estructural.

Arquitecto senior.

Ingeniero QA/QC.

Ingeniero junior de tra?fico.

Ingeniero junior de integracio?n.

Ingeniero RAMS junior.

Maestro de obra.

Ingeniero CDE senior.

Ingeniero senior HVAC.

Residente social.

Ingeniero residente.

Inspector de obra.

Me?dico general consulta externa.

Enfermero.

Analista de planeacio?n.

Disen?ador industrial.

Ingeniero ambiental.

Analista de tesoreri?a.

Auxiliar o analista de laboratorio.

Odonto?logo general.

Docente profesional en investigacio?n.

Me?dico.

Psico?logo.

Profesional logi?stico y apoyo operativo de nodo.

Te?cnico biome?dico.

Contador.

Analista contable.

Analista de facturacio?n.

Analista de cuenta me?dica.

Abogado.

Comunicador de proyecto.

Gestor social.

Disen?ador gra?fico.

Enfermero profesional.

Analista QA.

Product owner Angular.

Coordinador de talento humano.

Administrador de Azure.

Coordinador de proyecto TI.

Especialista de trade marketing.

Contador.

Director de IT.

Social media YouTube data analyst.

Requisitos: Postúlate de manera virtual