Postúlese a un empleo sin moverse de su casa, hay 8.607 vacantes laborales
Foto: Portal Bogotá
Accede a 8.607 vacantes laborales en Bogotá que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 7 de marzo de 2026. La convocatoria incluye 5.971 ofertas esta?n orientadas a bachilleres, 1.608 a perfiles técnicos y tecnólogos, y 1.028 a profesionales. Postúlate de manera virtual.
Tipo de estímulo:
Empleo
Beneficios:
La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Esta amplia oferta laboral esta? disen?ada tanto para quienes buscan su primer empleo como para quienes desean cambiar, crecer o retomar su vida laboral.
Estas son algunas de las oportunidades laborales:
- Jefe de recursos humanos.
- Abogado inmobiliario.
- Analista junior BI.
- Analista SIG.
- Coordinador de cartera.
- Coordinador de impuestos.
- Especialista de contabilidad.
- Especialista cuenta por pagar.
- Gestor inmobiliario.
- Supervisor de zona.
- Senior planner.
- Gerente li?der de producto.
- Especialista en marketing bilingu?e B2 +.
- Ingeniero IT operacio?n y mantenimiento.
- Profesional en ingenieri?a civil, arquitectura o afi?n sector construccio?n.
- Traductor.
- Senior BIM engineer.
- Ingeniero senior ele?ctrico.
- Ingeniero residente auxiliar.
- Ingeniero de costos y presupuesto.
- Inspector de calidad.
- Arquitecto urbanista.
- Topo?grafo.
- Ingeniero BIM.
- Ingeniero residente de red.
- Residente SST.
- Modelador BIM.
- Ingeniero ele?ctrico de sitio.
- Dibujante civil.
- Ingeniero residente.
- Ingeniero Junior control de material y equipo.
- Comprador de categori?a.
- Subgerente MEP.
- Ingeniero senior de planeacio?n.
- Ingeniero planeacio?n y control de costos.
- Ingeniero senior de edificacio?n.
- Inspector SSTA.
- Ingeniero junior.
- Asistente de pago.
- Ingeniero estructural.
- Arquitecto senior.
- Ingeniero QA/QC.
- Ingeniero junior de tra?fico.
- Ingeniero junior de integracio?n.
- Ingeniero RAMS junior.
- Maestro de obra.
- Ingeniero CDE senior.
- Ingeniero senior HVAC.
- Residente social.
- Ingeniero residente.
- Inspector de obra.
- Me?dico general consulta externa.
- Enfermero.
- Analista de planeacio?n.
- Disen?ador industrial.
- Ingeniero ambiental.
- Analista de tesoreri?a.
- Auxiliar o analista de laboratorio.
- Odonto?logo general.
- Docente profesional en investigacio?n.
- Me?dico.
- Psico?logo.
- Profesional logi?stico y apoyo operativo de nodo.
- Te?cnico biome?dico.
- Contador.
- Analista contable.
- Analista de facturacio?n.
- Analista de cuenta me?dica.
- Abogado.
- Comunicador de proyecto.
- Gestor social.
- Disen?ador gra?fico.
- Enfermero profesional.
- Analista QA.
- Product owner Angular.
- Coordinador de talento humano.
- Administrador de Azure.
- Coordinador de proyecto TI.
- Especialista de trade marketing.
- Contador.
- Director de IT.
- Social media YouTube data analyst.
Requisitos:
Postúlate de manera virtual
¿Cómo aplicar?
Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.
Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.
Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.
Además, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas.