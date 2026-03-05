Golpe a la falsificación tecnológica: incautada mercancía ilegal avaluada en más de 2,7 millones de dólares

Foto: Policía Fiscal y Aduanera

Bogotá avanza en la lucha contra la falsificación tecnológica. La Policía de Bogotá, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, y en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Fiscalía General de la Nación y peritos certificados en identificación de suministros de una reconocida empresa tecnológica, llevó a cabo seis importantes operativos de registro y allanamiento con el fin de contrarrestar el contrabando y la falsificación. Durante estas acciones, fueron incautados 25.862 productos por falsificación tecnológica.

Los operativos simultáneos fueron realizados en un sector comercial de tecnología ubicado en las localidades de Barrios Unidos y Los Mártires en Bogotá. Se llevaron a cabo seis diligencias de registro y allanamiento en cinco establecimientos dedicados a servicios publicitarios y en una vivienda adaptada clandestinamente para la fabricación, producción, almacenamiento y distribución de productos tecnológicos.

En total, se incautaron 25.862 unidades de insumos que utilizaban de forma ilegal la marca de una empresa de tecnología. Entre el material incautado, había cajas planas, sellos adhesivos, hologramas, etiquetas internas, planchas de impresión, tóner, impresoras, tintas, entre otros insumos secos utilizados para el armado ilícito de mercancías, avaluados comercialmente en más de 2,7 millones de dólares.

Conforme al dictamen técnico emitido por los peritos autorizados, los elementos incautados corresponden a productos que no cumplen con los estándares de autenticidad y calidad establecidos por el titular de la marca. De esta manera se configura una vulneración a los derechos de propiedad industrial.

Durante el operativo se encontró oculto un proveedor para pistola calibre 9 mm, con siete cartuchos, los cuales fueron dejados a disposición de la autoridad competente.

“Estos operativos evidencian la importancia de la colaboración con el sector público-privado en la protección de la propiedad intelectual, la seguridad del consumidor y la integridad del mercado. Invitamos a los ciudadanos a adquirir productos únicamente a través de canales autorizados y a verificar siempre la autenticidad de los suministros. El uso de productos falsificados no solo pone en riesgo el funcionamiento de los equipos, sino también la seguridad de la información, la garantía de un buen desempeño, la vida y la salud de los consumidores”, indicó el coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.