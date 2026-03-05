Colombia alcanzó cifra histórica de $11.160 millones en divisas por turismo; fueron 22 millones de visitantes no residentes

–El sector turismo sigue mostrando resultados positivos como uno de los principales motores del desarrollo económico del país. Según el reporte de Procolombia, al cierre de 2025 Colombia registró ingresos por US$11.166 millones por concepto de transporte aéreo de pasajeros y viajes.

Esto representa un crecimiento de 9,4% frente a los US$10.202 millones de 2024, mostrando que la tendencia de los últimos tres años sigue en aumento. De hecho, en 2023 la cifra por divisas de turismo llegó a US$8.938 millones, según la entidad.

ProColombia informó que, en términos de flujo de viajeros, entre agosto de 2022 y diciembre de 2025 el país recibió a más de 22 millones de visitantes no residentes, es decir, un crecimiento de 120,5% frente al periodo de gobierno anterior, la cifra más alta hasta el momento.

Al respecto, la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, señaló que “el comportamiento de las divisas refleja una mayor capacidad de gasto y una mejor captación de valor por cada viajero que llega al país”.

Las cifras, agrega Caballero, demuestran que el ingreso de divisas ha mantenido un ritmo ascendente sostenido en el actual gobierno, consolidando al sector como un generador de moneda extranjera para la economía nacional, y “confirman la resiliencia del sector y la efectividad de la promoción internacional para atraer a un perfil de visitante que invierte de manera directa en los servicios turísticos de las distintas regiones de Colombia”.

Según ProColombia, durante 2025 el país recibió 6’496.434 visitantes no residentes, de ellos 4’677.267 extranjeros no residentes (72% de total) personas, lo que equivale a un incremento del 3,83% respecto de 2024. Mientras, la llegada de colombianos residentes en el exterior fue de 1’498.600 personas (23,07% del total).

Además, el segmento turismo de cruceros reportó un crecimiento de 4,33%, totalizando 320.567 viajeros. Estos datos indican que, aunque el volumen general de visitantes presentó ajustes, el segmento de extranjeros y el turismo marítimo continuaron expandiéndose al cierre del año.