Cuba califica «arbitraria e injustificada» la expulsión del personal de su Embajada en Ecuador

–Cuba repudió la decisión de Ecuador de declarar persona ‘non grata’ al embajador de Cuba en Quito, Basilio Antonio Gutiérrez García, así como a todos los miembros del personal diplomático, consular y administrativo de la misión de La Habana, calificándola de «arbitraria e injustificada».

«Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos. Esta acción demuestra, además, el desprecio del actual gobierno de Ecuador por las prácticas y cortesías diplomáticas observadas por la comunidad internacional», manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en un comunicado.

De acuerdo con la Cancillería cubana, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador anunció su decisión mediante una Nota Verbal, este miércoles, sin aportar argumento alguno.

«El Ministerio reafirma categóricamente que el personal de la Embajada de Cuba en Quito, tal como establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, ha cumplido estrictamente con el respeto a las leyes y reglamentos del Ecuador, sin inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado», reza el comunicado de La Habana.

Además, la Cancillería cubana destacó que «no parece casual que [la decisión] haya sido tomada en un contexto caracterizado por el reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba y de las fuertes presiones del gobierno de ese país a terceros Estados para que se sumen a esa política». «Cuba está convencida de que el pueblo ecuatoriano sabrá defender los lazos de solidaridad y hermandad con Cuba», subrayó.

Ecuador declaró persona «non grata» al embajador de Cuba, Basilio Antonio Gutiérrez García, así como a todos los miembros del personal diplomático, consular y administrativo de la misión de La Habana en Quito.

En la decisión, emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se da un plazo de 48 horas para que Gutiérrez y el resto de los funcionarios cubanos abandonen el territorio ecuatoriano.

En el documento no se especifican las razones de la declaratoria y expulsión del personal diplomático cubano, solo hace mención a la Convención se Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, en particular a lo dispuesto en su artículo 9. Ese texto, entre otras cosas, reza: «El Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable. El Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión, según proceda». (Información RT).