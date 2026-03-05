Colombia Mayor: 2,8 millones de beneficiarios empezaron a recibir transferencias de los ciclos 1 y 2

–El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, precisó que desde el 28 de febrero pasado comenzó la entrega de las transferencias monetarias correspondientes a los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor en los departamentos de Córdoba y Sucre, fuertemente afectados por la temporada de lluvias en el país. En estos dos departamentos la entrega se inició con pico y cédula.

También, desde el 2 de marzo pasado, arrancó la entrega de los recursos en el resto del país, llegando a más de 2,8 millones de beneficiarios que cumplieron con los requisitos del programa para cada ciclo. Para estas entregas, la entidad invirtió 1,3 billones de pesos.

Rodríguez Amaya afirmó que se está garantizando que millones de personas mayores en condición de vulnerabilidad reciban el apoyo económico que contribuye a mejorar su bienestar y calidad de vida. “Este esfuerzo reafirma el compromiso del Gobierno nacional con la protección social de la población mayor del país», dijo.

Los beneficiarios de Córdoba y Sucre, afectados por la reciente emergencia por lluvias, ya empezaron a recibir sus pagos en los puntos habilitados para retirar los recursos. Cerca de 270 mil personas mayores son beneficiarias en los dos departamentos.

Con esta entrega, Prosperidad Social avanza en la meta del gobierno del presidente Gustavo Petro de ampliar la cobertura del programa y llegar a 3 millones de personas mayores beneficiarias en todo el país.

Para estos dos ciclos, además, la población indígena beneficiaria del programa aumentó, pasando de 69.000 a 148.000 personas, lo que representa un aumento del 114%.

En Bogotá también se registra un aumento en el número de beneficiarios con liquidación, que pasa 51.000 a 108.000 personas mayores, un incremento del 111%.

Operador de transferencias

Para la vigencia 2026, la operación de las transferencias monetarias estará a cargo de la Unión Temporal de Pago Postal compuesta por Matrix-Sured y Supergiros con cubrimiento en todo el país.

Entre ambos operadores cuentan con más de 31.800 puntos de pago habilitados para facilitar el acceso de los beneficiarios a los recursos.

Canales oficiales de Prosperidad Social

Los trámites ante los programas de Prosperidad Social son gratuitos y no requieren intermediarios. Estos son los canales de atención oficiales:

? Página web: www.prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV.

? Canal de contenido de WhatsApp: https://onx.la/chwp.

? Presentar una PQRSDF (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación) por medio del formulario web: https://onx.la/delta1.

? Gerencias regionales: prosperidadsocial.gov.co/en-los-territorios/.