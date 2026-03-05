Gobierno activó escudo cibernético para proteger la infraestructura tecnológica de la Registraduría Nacional en elecciones del domingo

–Las Fuerzas Militares y la Policía custodiarán la infraestructura tecnológica de la Registraduría durante la jornada electoral del próximo 8 de marzo, como parte de un plan integral de seguridad que incluye un robusto componente de defensa digital.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó que el Comando Conjunto Cibernético (CCOCI) estructuró una estrategia de ciberdefensa orientada a prevenir amenazas digitales, interferencias externas o intentos de manipulación que puedan afectar el normal desarrollo del proceso democrático.

La operación no se limitará a la vigilancia en los puestos de votación. El despliegue contempla monitoreo permanente en el ciberespacio, con especial énfasis en los sistemas tecnológicos de la Registraduría, así como en plataformas digitales y redes sociales donde puedan surgir conductas asociadas a delitos electorales.

La seguridad cibernética en la jornada electoral es una prioridad. Pusimos a disposición las capacidades tecnológicas de las @FuerzasMilCol y de la @PoliciaColombia para atender cualquier alerta antes, durante y después de los comicios. El ministro @PedroSanchezCol confirmó la…



De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el plan incorpora herramientas de analítica avanzada de datos y capacidades de ciberinteligencia para detectar de manera anticipada patrones inusuales que alerten sobre posibles irregularidades o campañas de desinformación.

El ministro sostuvo que este blindaje tecnológico busca reforzar la confianza tanto de los ciudadanos como de los candidatos frente a los resultados de la jornada electoral.

Asimismo, reiteró que se mantienen recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información veraz y oportuna que permita prevenir delitos contra el proceso electoral. También invitó a la ciudadanía a reportar, de forma reservada, cualquier hecho que ponga en riesgo la transparencia de las elecciones a través de la línea gratuita nacional 157.

Con este despliegue, el Gobierno nacional fortalece la seguridad del proceso electoral en los frentes físico y digital, anticipándose a posibles riesgos que puedan afectar la transparencia del ejercicio democrático.