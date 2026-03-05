    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera

    -Dólar TRM: $3,767.94 (vigente 06 de marzo)
    -Euro $ 4,351.10
    -Bitcoin US$ 71.450,10

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,70%
    -UVR: $ 401,35
    -Tasa de Usura 25,52%

    -Café US$ 3,28
    -Petróleo Brent US$ 80,42
    -Oro-Compra Banco de la República $ 589.921,26

    Ariel Cabrera
