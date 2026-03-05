Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el jueves marzo 5, 2026 -Dólar TRM: $3,767.94 (vigente 06 de marzo) -Euro $ 4,351.10 -Bitcoin US$ 71.450,10 Tasa de Interés -DTF: 9,70% -UVR: $ 401,35 -Tasa de Usura 25,52% -Café US$ 3,28 -Petróleo Brent US$ 80,42 -Oro-Compra Banco de la República $ 589.921,26 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorHabilitan carriles de la autopista Norte entre calles 183 y 191: finalizan obras en vía frente a estaciones de TransMilenio Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este viernes 6 de marzo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 7 y 8 También podría gustarte Economía Indicadores Económicos Ariel Cabrera viernes marzo 24, 2023 Nacional Más de 9 mil vehículos de carga se han movilizado en caravanas Giovanni Alarcón M. martes julio 5, 2016 Nacional Mineros de Antioquia dicen que Gobierno les presentó pañitos de agua tibia Iván Briceño viernes julio 26, 2013 Nacional Promedio a la excelencia para Jóvenes en Acción se mantiene en 4.0 Iván Briceño viernes abril 28, 2017