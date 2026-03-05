-Dólar TRM: $3,767.94 (vigente 06 de marzo)

-Euro $ 4,351.10

-Bitcoin US$ 71.450,10

Tasa de Interés

-DTF: 9,70%

-UVR: $ 401,35

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,28

-Petróleo Brent US$ 80,42

-Oro-Compra Banco de la República $ 589.921,26