Habilitan carriles de la autopista Norte entre calles 183 y 191: finalizan obras en vía frente a estaciones de TransMilenio

Foto: IDU.

Este miércoles 4 de marzo de 2026, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Orlando Molano, habilitó cerca de 2 kilómetros de carriles en la autopista Norte entre calles 183 y 191, un kilómetro por cada sentido, que eran ocupados desde octubre del 2024 para las obras de ampliación de estaciones del Grupo 5, que comprende las estaciones de TransMilenio Calle 187 y Terminal, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con la última medición de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la habilitación de estos dos carriles, uno en el costado oriental y el otro en el costado occidental, permitirán mayor fluidez en el tráfico en horas pico, ya que desde la calle 183, sentido sur-norte, transitan 41 304 vehículos y, sentido norte-sur, el volumen del tráfico mixto es de 39 979.

“Le devolvimos el carril mixto a los carros particulares, TransMilenio ya está transitando por su carril exclusivo. Estos carriles los tuvimos que utilizar desde octubre del 2024 para avanzar con la obra de la ampliación de las estaciones Calle 187 y Terminal, más de mil pilotes fueron hincados y estamos felices de que, por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, ya el tráfico mixto volvió a la normalidad en aproximadamente 2 kilómetros, un kilómetro por cada costado de la autopista norte”, aseguró el director del IDU, Orlando Molano.

Además de la apertura de carriles, la Administración distrital liderada por el Carlos Fernando Galán trabaja en el avance de la ampliación de las estaciones de TransMilenio Calle 187 y Terminal, que ya alcanzan un avance de obra del 96 %.

“Esta obra que arrancó en 2024, va muy avanzada, recuerden, estas estaciones van a pasar de medir 240 m2 a cerca de 1.000 metros cuadrados, dos vagones nuevos por cada sentido que van a beneficiar a los conductores que transitan por este sector”, dijo el director Molano.

Esta infraestructura busca mejorar la experiencia de viaje de los usuarios de estas estaciones, la movilidad de los habitantes de las localidades de Suba y Usaquén, así como de la población flotante que transita por este sector de la Bogotá.

Estado actual de las obras de ampliación de las estaciones Terminal y Calle 187 de TransMilenio

La ampliación de las estaciones Terminal y Calle 187 beneficiará a más de 162 mil personas de las localidades de Usaquén y Suba que transitan por el sector, cumpliendo con el objetivo de adecuar la infraestructura al incremento de pasajeros de TransMilenio que registran alrededor de 22.100 validaciones al día en las estaciones Terminal y Calle 187.

El proyecto consta de:

Ampliación de dos estaciones: Incluye la construcción de dos vagones nuevos en cada estación (cuatro en total), pasarelas de conexión (seis en total) y ampliación de los vagones existentes (dos en total).

La culminación de este proyecto será en el segundo trimestre del 2026.