Inician  los trabajos del nuevo estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y Sencia, concesionario responsable de la Alianza Público-Privada (APP), anunciaron el inicio de los trabajos para el nuevo estadio Nemesio Camacho El Campín, uno de los proyectos de infraestructura deportiva y cultural más importantes del país.

Desde esta semana comenzaron las labores en el terreno con maquinaria especializada, retroexcavadoras, volquetas y equipos técnicos que lideran la primera etapa de intervención física del proyecto. Este inicio de actividades marca el comienzo de una nueva era para el deporte, el entretenimiento y el desarrollo urbano, con un impacto directo en la generación de empleo, la activación de cadenas productivas y la modernización de un sector clave de la ciudad.

En medio de un encuentro con medios de comunicación, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó el impacto del proyecto para la capital del país. “Es una mañana que quedará para la historia porque esta ciudad lleva muchos años soñando con tener un nuevo estadio, a la altura de lo que significa ser la capital de Colombia y sede de equipos como Santa Fe y Millonarios. Por eso, desde la Administración decidimos hacer todo lo necesario para garantizar que se cumpliera ese sueño de tener un estadio del mejor nivel para Bogotá”, expresó.

“Cuando llegamos, encontramos con que el proyecto tenía unos retos complejos. Se contemplaba construir el estadio en el mismo sitio donde está el actual y hacerlo de manera gradual. Eso realmente hacia muy difícil que este proyecto llegara a buen puerto por lo que implicaba para los equipos de fútbol y empresarios del espectáculo. Por eso, en llave entre Sencia e IDRD se pusieron en la tarea de hacer viable este proyecto. (…) Gracias a ese esfuerzo se hizo viable y se acortó el tiempo de lo que será la espera de Bogotá para tener la construcción terminada de ese estadio nuevo”, detalló el alcalde Galán.

Asimismo, resaltó que este nuevo escenario deportivo será “el corazón de Bogotá y el corazón del entretenimiento”. Tendrá una capacidad superior a 50.000 espectadores, contará con grama híbrida de última generación, cubierta retráctil y cumplirá estándares internacionales de seguridad, visibilidad y experiencia para los asistentes, lo que permitirá a Bogotá consolidarse como escenario de grandes eventos deportivos, musicales y culturales en América Latina.

“Vamos a tener por completo un nuevo estadio, con los mejores estándares mundiales para la experiencia de los usuarios. El corazón de esto ha sido el deporte y el fútbol, pero también será un centro de entretenimiento de talla mundial. (…) Bogotá tendrá el mejor estadio de Latinoamérica. Es la apuesta que tenemos y para eso vamos a trabajar en llame entre Sencia, Alcaldía, IDRD y todos los equipos”, aseguró el alcalde Mayor.

Además, se proyecta la generación de más de 4.500 empleos directos e indirectos, vinculando mano de obra especializada en ingeniería, interventoría, estudios técnicos, operación de maquinaria pesada, seguridad industrial y proveeduría local, además de dinamizar sectores como el acero, el concreto, los prefabricados y las instalaciones técnicas.

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, explicó que el proyecto avanza conforme al cronograma establecido y en coordinación permanente con las autoridades distritales. “Hoy iniciamos estas labores cumpliendo estrictamente nuestro cronograma y reafirmando nuestro compromiso con la ciudad. No solo estamos construyendo el estadio más importante del país; estamos desarrollando uno de los ecosistemas de entretenimiento más relevantes de América Latina”.

Para el director del IDRD, Daniel García Cañón, este proyecto marca un avance histórico para la infraestructura deportiva de la capital: “estamos avanzando hacia una infraestructura que cumple estándares internacionales y que ampliará las oportunidades para nuestros deportistas, hinchas y la ciudadanía. Este proyecto fortalece el ecosistema deportivo y consolida a Bogotá como una capital preparada para grandes eventos”.

La construcción del nuevo estadio está proyectada para finalizar en diciembre de 2027, mientras el actual escenario deportivo operará con normalidad durante el desarrollo de las labores.

Con este proyecto, Bogotá avanza en uno de los desarrollos de infraestructura urbana más ambiciosos de Colombia, fortaleciendo su competitividad internacional y su capacidad para albergar grandes experiencias deportivas, culturales y de entretenimiento.