EE.UU y 20 países de Lationamérica «con ideas afines» firman acuerdo para combatir a «narcoterroristas»; Colombia fue excluida

–(Foto @DeptofWar). En una reunión preámbulo de la cumbre ‘Escudo de las Américas’ convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para el sábado 7 de marzo en Miami, los gobiernos de unos 20 países «con ideas afines» de Latinoamérica y el Caribe, firmaron este jueves un acuerdo para combatir a los grupos «narcoterroristas».

El encuentro excluyó a México, Colombia, Brasil y Nicaragua, pues solo albergará a mandatarios de la derecha latinoamericana.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, leyó la declaración conjunta que «reafirma las relaciones» entre Washington y sus vecinos, «respetando la soberanía» y «reconociendo la importancia estratégica del hemisferio», donde buscan «promover la paz a través de la fuerza».

«Y declara nuestra intención de ampliar la cooperación multilateral y bilateral para mejorar la seguridad en el hemisferio, cooperar en esfuerzos gubernamentales de seguridad fronteriza, combatir el ‘narcoterrorismo’ y narcotráfico, asegurando infraestructura crítica y otras áreas por determinarse», agregó.

El acuerdo compromete a las naciones «a abordar futuras amenazas al interés mutuo y unirse para combatir juntos el ‘narcoterrorismo’ y otras amenazas compartidas», según el secretario.

Hegseth lideró la conferencia en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en Doral, en el sur de Florida, donde congregó a representantes de casi 20 países de Latinoamérica y el Caribe, como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y República Dominicana.

El jefe del Pentágono indicó que Washington está listo para lanzar en solitario una «ofensiva» militar contra los carteles, por lo que urgió a los latinoamericanos a combatir a los «narcoterroristas».

Mientras tanto Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de Trump, pidió luchar contra los narcotraficantes como si fuesen grupos terroristas como el Estado Islámico o Al-Qaeda, además de sostener que la inmigración ilegal es una «forma de terrorismo».

La reunión se produce días después de la primera operación militar conjunta de Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones «narcoterroristas» en el país suramericano, tras una visita de Francis Donovan, comandante del Comando Sur, Southcom.

Además, la Administración de Trump ha bombardeado 44 embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe desde el pasado septiembre, lo que ha causado al menos 150 muertes, bajo la operación ‘Lanza del Sur’. (Información DW).