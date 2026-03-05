    • Bogotá

    ¿Le gusta el rock en español? Asista este 5 de marzo al recorrido inmersivo ‘Tren al Sur’ en el Planetario de Bogotá

    Imagen de Función en Domo planetario de BogotáFoto: Idartes.

    El Planetario de Bogotá tendrá un nuevo recorrido sonoro e inmersivo este jueves 5 marzo del 2026 por la historia del rock en español que marcó generaciones con el show ‘Tren al Sur’. ¡Agéndate y asiste, entrada con boletería!

    Bajo la cúpula del Planetario de Bogotá, canciones emblemáticas de Los Prisioneros, Fabulosos Cadillacs, Enanitos Verdes, Aterciopelados, Soda Stereo y más se convertirán en un viaje de luz, sonido y memoria, con proyecciones 360° llenas de color y energía.

    Contenidos del show ‘Tren al Sur’ en el Planetario de Bogotá

    Los asistentes podrán disfrutar de éxitos sonoros de grandes bandas y agrupaciones de rock en español que han marcado hito en América Latina y el mundo como:

    • Los Prisioneros.
    • Fito Páez.
    • Los Fabulosos Cadillacs.
    • Los Abuelos de la Nada.
    • Los Tres Enanitos Verdes.
    • Aterciopelados.
    • Café Tacvba.
    • Charly García.
    • Gato Alquinta.
    • Los Rodríguez.
    • Soda stereo.

    A continuación te compartimos el afiche del Planetario de Bogotá relacionado con el show inmersivo:

    rock en español Planetario

    La cita es Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93.

