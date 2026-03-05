¿Le gusta el rock en español? Asista este 5 de marzo al recorrido inmersivo ‘Tren al Sur’ en el Planetario de Bogotá
Foto: Idartes.
El Planetario de Bogotá tendrá un nuevo recorrido sonoro e inmersivo este jueves 5 marzo del 2026 por la historia del rock en español que marcó generaciones con el show ‘Tren al Sur’. ¡Agéndate y asiste, entrada con boletería!
Bajo la cúpula del Planetario de Bogotá, canciones emblemáticas de Los Prisioneros, Fabulosos Cadillacs, Enanitos Verdes, Aterciopelados, Soda Stereo y más se convertirán en un viaje de luz, sonido y memoria, con proyecciones 360° llenas de color y energía.
Contenidos del show ‘Tren al Sur’ en el Planetario de Bogotá
Los asistentes podrán disfrutar de éxitos sonoros de grandes bandas y agrupaciones de rock en español que han marcado hito en América Latina y el mundo como:
- Los Prisioneros.
- Fito Páez.
- Los Fabulosos Cadillacs.
- Los Abuelos de la Nada.
- Los Tres Enanitos Verdes.
- Aterciopelados.
- Café Tacvba.
- Charly García.
- Gato Alquinta.
- Los Rodríguez.
- Soda stereo.
A continuación te compartimos el afiche del Planetario de Bogotá relacionado con el show inmersivo:
La cita es Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93.
