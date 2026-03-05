¿Le gusta el rock en español? Asista este 5 de marzo al recorrido inmersivo ‘Tren al Sur’ en el Planetario de Bogotá

Foto: Idartes.

El Planetario de Bogotá tendrá un nuevo recorrido sonoro e inmersivo este jueves 5 marzo del 2026 por la historia del rock en español que marcó generaciones con el show ‘Tren al Sur’. ¡Agéndate y asiste, entrada con boletería!

Bajo la cúpula del Planetario de Bogotá, canciones emblemáticas de Los Prisioneros, Fabulosos Cadillacs, Enanitos Verdes, Aterciopelados, Soda Stereo y más se convertirán en un viaje de luz, sonido y memoria, con proyecciones 360° llenas de color y energía.

Contenidos del show ‘Tren al Sur’ en el Planetario de Bogotá

Los asistentes podrán disfrutar de éxitos sonoros de grandes bandas y agrupaciones de rock en español que han marcado hito en América Latina y el mundo como:

Los Prisioneros.

Fito Páez.

Los Fabulosos Cadillacs.

Los Abuelos de la Nada.

Los Tres Enanitos Verdes.

Aterciopelados.

Café Tacvba.

Charly García.

Gato Alquinta.

Los Rodríguez.

Soda stereo.

A continuación te compartimos el afiche del Planetario de Bogotá relacionado con el show inmersivo:

La cita es Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93.

Descubre más eventos, obras de teatro, conciertos, talleres, actividades, visitas guiadas, caminatas y muchos más planes para todas las edades y en familia con la Agenda Cultural de Bogotá. Haz clic en el banner.