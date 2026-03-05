Trabajo sí hay en Bogotá: Son 100 vacantes disponibles con postulación virtual este jueves 5 de marzo

Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.

¿Estás buscando empleo en Bogotá? Accede a 100 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ este jueves 5 de marzo de 2026. La convocatoria trae vacantes para auxiliar elaboración de hornos, auxiliar de empaque, técnico soldador, vendedor promotor, conductor asesor y asesores comerciales. Postúlate de manera virtual. ¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ es liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y busca conectar a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales y empleo digno.

Feria de empleo virtual de ‘Talento Capital’ en Bogotá

Accede a 100 vacantes para auxiliares elaboración de hornos, auxiliares de empaque, técnicos soldadores, vendedores promotores, conductores asesores y asesores comerciales a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Listos S.A.S. ¿Te interesa? ¡Esta es tu oportunidad!

Detalles de la convocatoria:

Hoja de vida actualizada.

Copia de cédula de ciudadanía.

Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para extranjeros.

Postúlate este jueves 5 de marzo de 2026.

Confirma tu asistencia diligenciando el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando aquí.

Ingresa al proceso virtual a través de la plataforma Teams:

Para vacantes de auxiliar elaboración de hornos, auxiliar de empaque y técnico soldador de 9:00 a. m. a 10:00 a. m., ingresa haciendo clic aquí.

Para vacantes de vendedor promotor, conductor asesor y asesores comerciales de 2:00 p.m. a 3:00 p.m., ingresa haciendo clic aquí.

Conoce más detalles de esta Feria de Empleo Virtual, a través de la siguiente pieza gráfica:

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratis y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.