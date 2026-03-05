Operativo contra piques ilegales en Chapinero deja 32 comparendos y 11 motos inmovilizadas

Foto: Alcaldía Local de Chapinero

En el marco de la estrategia distrital de seguridad y bajo los lineamientos del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, la Alcaldía Local de Chapinero lideró un Puesto de Control de Tránsito y Transporte en la Avenida Circunvalar con Carrera 1ra, en articulación con la Secretaría Distrital de Movilidad, la Policía Nacional y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

El operativo tuvo como objetivo principal contrarrestar la realización de piques ilegales y verificar el cumplimiento de las condiciones técnico-mecánicas y documentales de las motocicletas, priorizando la protección de la vida y la seguridad de los actores viales.

Como resultado de la jornada se registraron:

32 comparendos impuestos por infracciones al Código Nacional de Tránsito.

11 motocicletas inmovilizadas por incumplimiento de la normatividad vigente.

Entre las principales causales de inmovilización se encuentran:

Falta de revisión técnico-mecánica.

Ausencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

No portar prendas reflectivas reglamentarias.

Instalación de resonadores.

Otras modificaciones no permitidas por la normativa nacional.

Esta acción respondió directamente a solicitudes de la comunidad, que ha manifestado su preocupación frente a conductas que alteran la tranquilidad del sector y ponen en riesgo a peatones, ciclistas, conductores y pasajeros.

Con este tipo de intervenciones, la Alcaldía Local de Chapinero reafirma su compromiso con una movilidad segura, el fortalecimiento de la autoridad y la recuperación del orden en el espacio público, avanzando hacia una localidad más segura, organizada y respetuosa de la norma.

Los operativos de control continuarán desarrollándose de manera periódica como parte de una estrategia integral para garantizar la convivencia y la seguridad vial en toda la localidad.