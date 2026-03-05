Operativo contra piques ilegales en Chapinero deja 32 comparendos y 11 motos inmovilizadas
Foto: Alcaldía Local de Chapinero
En el marco de la estrategia distrital de seguridad y bajo los lineamientos del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, la Alcaldía Local de Chapinero lideró un Puesto de Control de Tránsito y Transporte en la Avenida Circunvalar con Carrera 1ra, en articulación con la Secretaría Distrital de Movilidad, la Policía Nacional y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
El operativo tuvo como objetivo principal contrarrestar la realización de piques ilegales y verificar el cumplimiento de las condiciones técnico-mecánicas y documentales de las motocicletas, priorizando la protección de la vida y la seguridad de los actores viales.
Como resultado de la jornada se registraron:
- 32 comparendos impuestos por infracciones al Código Nacional de Tránsito.
- 11 motocicletas inmovilizadas por incumplimiento de la normatividad vigente.
Entre las principales causales de inmovilización se encuentran:
- Falta de revisión técnico-mecánica.
- Ausencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
- No portar prendas reflectivas reglamentarias.
- Instalación de resonadores.
- Otras modificaciones no permitidas por la normativa nacional.
Esta acción respondió directamente a solicitudes de la comunidad, que ha manifestado su preocupación frente a conductas que alteran la tranquilidad del sector y ponen en riesgo a peatones, ciclistas, conductores y pasajeros.
Con este tipo de intervenciones, la Alcaldía Local de Chapinero reafirma su compromiso con una movilidad segura, el fortalecimiento de la autoridad y la recuperación del orden en el espacio público, avanzando hacia una localidad más segura, organizada y respetuosa de la norma.
Los operativos de control continuarán desarrollándose de manera periódica como parte de una estrategia integral para garantizar la convivencia y la seguridad vial en toda la localidad.