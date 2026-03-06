Venezuela y EE.UU restablecen las relaciones diplomáticas

–El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este jueves el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela.

En un comunicado, el organismo informó que las autoridades de ambos países «han acordado restablecer relaciones diplomáticas y consulares». «Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela», reza la proclama.

Se indica que Washington tiene el compromiso de «ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente».

«Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar al pueblo venezolano y trabajar con socios en toda la región para promover la estabilidad y la prosperidad», concluye el comunicado.

Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, confirmó el acuerdo alcanzado. «El Gobierno Bolivariano reafirma su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos», afirmó el canciller.

A su vez, manifestó que la nación suramericana expresa «su confianza en que este proceso contribuirá a fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una relación positiva y de beneficio compartido». «Este paso acompaña el diálogo fecundo que los y las venezolanas sostienen entre sí, orientado a fortalecer la convivencia, la paz y el entendimiento nacional.

#Comunicado ? La República Bolivariana de Venezuela anuncia que, luego del diálogo diplomático establecido con las autoridades de los Estados Unidos de América, ambos gobiernos han decidido restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares. pic.twitter.com/eENvTTvYJB — Yvan Gil (@yvangil) March 6, 2026

Maduro rompió relaciones con Washington en 2019, luego de que la Casa Blanca desconociera su primera reelección el año anterior y apoyara un fracasado proyecto de gobierno paralelo opositor encabezado por el entonces presidente del parlamento, Juan Guaidó.

Con la caída del gobernante el 3 de enero, su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder y alineó el gobierno a los intereses de Trump: le cedió control del petróleo y reformó la ley petrolera para dar apertura a capitales privados en el sector. Trump ha felicitado su trabajo.

Rodríguez ha recibido en menos de un mes a dos integrantes del gabinete. El secretario del Interior, Doug Burgum, cerró el jueves una visita de dos días, que siguió a la del secretario de Energía, Chris Wright, el pasado 11 de febrero.

Como parte del diálogo entre nuestros países, recibí en Miraflores al Secretario del Departamento del Interior de los EEUU y presidente del Consejo de Dominio Energético, Doug Burgum, en un encuentro orientado a fortalecer el intercambio bilateral en materia energética y minera. pic.twitter.com/saPhRzLDi4 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 5, 2026

Burgum calificó de «fantásticamente positivo» el balance de su visita, que antecedió al comunicado del Departamento de Estado. (Información DW).