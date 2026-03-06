    • Internacional

    Venezuela y EE.UU restablecen las relaciones diplomáticas

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este jueves el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela.

    En un comunicado, el organismo informó que las autoridades de ambos países «han acordado restablecer relaciones diplomáticas y consulares». «Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela», reza la proclama.

    Se indica que Washington tiene el compromiso de «ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente».

    «Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar al pueblo venezolano y trabajar con socios en toda la región para promover la estabilidad y la prosperidad», concluye el comunicado.

    Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, confirmó el acuerdo alcanzado. «El Gobierno Bolivariano reafirma su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos», afirmó el canciller.

    A su vez, manifestó que la nación suramericana expresa «su confianza en que este proceso contribuirá a fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una relación positiva y de beneficio compartido». «Este paso acompaña el diálogo fecundo que los y las venezolanas sostienen entre sí, orientado a fortalecer la convivencia, la paz y el entendimiento nacional.

    «Este paso acompaña el diálogo fecundo que los y las venezolanas sostienen entre sí, orientado a fortalecer la convivencia, la paz y el entendimiento nacional», concluyó.

    Maduro rompió relaciones con Washington en 2019, luego de que la Casa Blanca desconociera su primera reelección el año anterior y apoyara un fracasado proyecto de gobierno paralelo opositor encabezado por el entonces presidente del parlamento, Juan Guaidó.

    Con la caída del gobernante el 3 de enero, su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder y alineó el gobierno a los intereses de Trump: le cedió control del petróleo y reformó la ley petrolera para dar apertura a capitales privados en el sector. Trump ha felicitado su trabajo.

    Rodríguez ha recibido en menos de un mes a dos integrantes del gabinete. El secretario del Interior, Doug Burgum, cerró el jueves una visita de dos días, que siguió a la del secretario de Energía, Chris Wright, el pasado 11 de febrero.

    Burgum calificó de «fantásticamente positivo» el balance de su visita, que antecedió al comunicado del Departamento de Estado. (Información DW).

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte