Conmemore el Día de la Mujer con conciertos gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá: 6 y 7 de marzo

Crédito: Orquesta Filarmónica de Bogotá – Kike Barona.

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) y el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, conmemoran el ‘Día Internacional de la Mujer’ con dos conciertos gratis este viernes 6 de marzo a las 7:00 p. m. y sábado 7 marzo de 2026 a las 4:00 p. m. En estos conciertos especiales participan la directora Elizabeth Vergara, la violinista Tatiana Samouil e integrantes de la Orquesta Filarmónica de Mujeres. ¡Ambos conciertos con entrada gratis hasta completar aforo!

La Orquesta Filarmónica de Bogotá, dirigida por Elizabeth Vergara, comenzará el concierto con la interpretación del poema sinfónico “Andrómeda” de la compositora francesa Augusta Holmés (1847 – 1903), que se estrenó el 14 de enero de 1900 y que se ha definido como una reflexión y una expresión de la libertad.

Viernes 6 de marzo de 2026 – Día Internacional de la Mujer en el León de Greiff

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL.

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 #45-03.

Hora: 7:00 p. m.

Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026.

Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 7 de marzo de 2026 -Concierto – Día Internacional de la Mujer

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL.

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 #45-03.

Hora: 4:00 p. m.

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026.

Entrada libre hasta completar aforo.

De interés: Cinco convocatorias impulsan las artes vivas y musicales en el centro de Bogotá

Tatiana Samouil, violín (Bélgica – Rusia)

Tatiana Samouil (Bulgaria – Rusia), violín. / Crédito: Archivo particular

Desde los tres años ya tocaba el piano, para descubrir su voz en el violín dos años más tarde. A esta edad también mostró un interés precoz por componer su propia música. El momento clave para ella llegó a los nueve años. Tocó su debut con la Orquesta Nacional de Moldavia, bajo la dirección de su padre, Alexandru Samoila, y quedó tan conmovida por esa experiencia que decidió dedicarse al violín.

Se trasladó a Bélgica para continuar sus estudios con Igor Oistrakh en el Conservatorio de Bruselas. Bajo su dirección, y en un periodo de solo tres años, ganó premios en siete de los concursos internacionales de violín más prestigiosos, entre los que destacan el Concurso Internacional Chaikovski, en Moscú (2002); el Concurso Reina Isabel, en Bruselas (2001); y el Concurso Internacional Michael Hill, en Nueva Zelanda (2001).

Ha actuado con directores como Antonio Pappano, Christian Arming, Kazushi Ono, Dmitry Liss, Gilbert Varga y Jean-Jacques Kantorow y muchos otros. Además, ha tocado con agrupaciones como la Orquesta Nacional de Bélgica, la Filarmónica de Bruselas, la Filarmónica Real de Lieja, la Sinfónica Estatal de Izmir, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta de Cámara Franz Liszt (Budapest) y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Sofía, entre otras.

Elizabeth Vergara Gallego, directora de orquesta (Colombia)

Elizabeth Vergara Gallego, directora de orquesta colombiana. / Crédito: Archivo particular

Completó su máster en dirección orquestal en el Royal Northern College of Music (RNCM) en Manchester, Inglaterra, con la guía de los maestros Mark Heron y Clark Rundell en el verano de 2022. Gracias a su formación en el RNCM, debutó como directora invitada de la BBC Philharmonic y fue asistente en prestigiosas orquestas británicas, como la Royal Liverpool Philharmonic, Opera North y Northern Ballet.

A lo largo de su carrera, ha trabajado con diversas orquestas juveniles y profesionales en América Latina y el Reino Unido, entre ellas, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina, la Orquesta Filarmónica de Medellín, la Orquesta Sinfónica EAFIT, la Orquesta Filarmónica de Cali, la Orquesta Académica de Tarija en Bolivia, la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, la Orquesta Filarmónica de Mujeres, la New Sinfonia (Reino Unido) y la Orquesta de Chetham’s School of Music (Reino Unido).