Indicadores Económicos

Ariel Cabrera

Publicado el viernes marzo 6, 2026

-Dólar TRM: $3,795.55 (vigente 07, 08 y 09 de marzo)
-Euro $ 4,364.90
-Bitcoin US$ 68.075,90

Tasa de Interés

-DTF: 9,70%
-UVR: $ 401,51
-Tasa de Usura 25,52%
-Café US$ 3,33
-Petróleo Brent US$ 90,76
-Oro-Compra Banco de la República $ 587.399,37