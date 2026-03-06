Taste Atlas destacó al perro caliente colombiano y como una de las mejores recetas callejeras del mundo

Fotos: IDT.

La reconocida guía gastronómica Taste Atlas destacó al perro caliente colombiano como una de las mejores recetas callejeras del mundo, resaltando su gran tamaño y sus coberturas fuera de lo común.

¿Qué ingredientes tiene el perro caliente tradicional?

¡Una combinación de ingredientes y explosión de sabores fuera de lo común!, que incluye:

Pan.

Salchicha.

Trozos de piña.

Mayonesa.

Salsa de tomate.

Mostaza.

Tocineta.

Papas fritas.

Sin embargo, en Colombia y en Bogotá el perro caliente además de pan, salchicha, piña, papas fritas, tocineta y salsas; hay versiones con butifarra, salchichas artesanales, carne, huevo y porciones bastante generosas, que convierten cada bocado en una explosión de sabor. La cocina bogotana es el reflejo de un destino donde la cocina callejera también es experiencia cultural.

¿Dónde comer los mejores perros calientes en Bogotá al estilo colombiano?

En Bogotá hay cuatro lugares recomendados o destacados para probar lo mejor del perro caliente. Aquí destacados el top cuatro hecho por el Instituto Distrital de Turismo (IDT):

El Cebollero: Reconocido por sus salchichas caseras. Encuéntralo en la calle 58 #3A-17.

El perro de gran tamaño de Burguer Prehis 1999: Catalogado por tener una presentación gran tamaño y sus porciones. Ubícalo en la diagonal 5A#72B-29.

Catalogado por tener una presentación gran tamaño y sus porciones. Ubícalo en la diagonal 5A#72B-29. Los perros calientes con butifarra en Comida rápida de Similoa. Encuéntralo en la c alle 140 #12-14.

alle 140 #12-14. El perro más famoso por su tamaño, reconocido por su saborg en Sr. Perro Américas en la carrera 71D #4-19 sur.

La capital de Colombia demuestra por qué es epicentro gastronómico de la región. Porque en Bogotá, la gastronomía se vive en todos los formatos. ¡La cocina bogotana sin duda tiene una variedad que enamora a los viajeros del mundo!