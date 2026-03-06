Irán afirma que no está buscando cese al fuego y no ve ninguna razón para negociar con EEUU

–El ministro de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, advirtió que Irán no solicitará un cese al fuego con Estados Unidos e Israel, y tampoco ve ninguna razón para negociar con Washington. Araghchi hizo las precisiones en una entrevista con la radiodifusora estadounidense NBC News transmitida este viernes.

«No estamos pidiendo un cese al fuego, y tampoco vemos ninguna razón por la que debamos negociar con Estados Unidos, cuando hemos negociado con ellos dos veces, y en cada ocasión nos han atacado en medio de las negociaciones», indicó Araghchi.

En cuanto a la posibilidad de una invasión terrestre por parte de Estados Unidos contra Irán, Araghchi dijo que «los estamos esperando porque estamos seguros de que podemos enfrentarlos, y eso sería un gran desastre para ellos».

El canciller añadió que Irán estaba completamente listo para el conflicto actual y está preparado para cualquier otra eventualidad, incluyendo una invasión terrestre, y enfatizó que las fuerzas armadas del país están listas para cualquier escenario.

Por otra parte, Irán señaló que en la fecha la Armada del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica atacó el portaaviones USS Abraham Lincoln con drones a 340 kilómetros de las aguas territoriales del país, en el golfo de Omán.

La sede central de Khatam al-Anbiya de Irán dijo a la televisión estatal IRIB que después de ser atacado con los drones iraníes, el portaaviones, junto con sus destructores, huyó rápidamente y se encuentra actualmente a más de 1.000 kilómetros de la región.

Los acontecimientos se producen luego de que Estados Unidos e Israel empezaron a atacar el sábado por la mañana Teherán y varias ciudades iraníes más, lo que condujo al fallecimiento del líder supremo iraní Ali Khamenei, algunos familiares del líder, importantes comandantes militares y civiles.

???Vista aérea de la destrucción en los territorios ocupados por Israel como consecuencia de los ataques de represalia iraníes. pic.twitter.com/XWRiAicgCT — HispanTV (@Nexo_Latino) March 6, 2026

Igualmente, Jatam al-Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, informó del ataque contra nuevas instalaciones estadounidenses e israelíes y prometió intensificar los golpes.

En particular, según el portavoz del comando, Teherán lanzó ataques contra la base aérea israelí de Ramat David y el radar de Miron.

También se lanzaron ataques con drones contra el campamento Al Adiri en Kuwait y la base militar estadounidense en Erbil, Irak.

? ? ? Misiles iraníes impactan uno tras otro en el corazón de Tel Aviv pic.twitter.com/QnLFcZO91g — HispanTV (@Nexo_Latino) March 6, 2026



«En los próximos días, la intensidad y la amplitud de los ataques de Irán contra las posiciones del enemigo aumentarán», indicó el comando.

Previamente, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmó que desde el inicio de sus ataques de represalia ha lanzado más de 2.000 drones y más de 600 misiles contra posiciones estadounidenses en la región y contra objetivos israelíes.

? | ? Hadid-110, el innovador dron kamikaze de ataque a la defensa de Irán, al detalle Esta avanzada aeronave no tripulada da una contundente respuesta asimétrica en medio de la escalada que sacude a Oriente Medio. Diseñado para reducir su visibilidad frente a los sistemas de… pic.twitter.com/JX4w4glKhY — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) March 6, 2026

(Información RT y Xinhua).