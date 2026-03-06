    • Nacional Salud

    Invima: Listado de Notificaciones Sanitarias Obligatorias de esmaltes semipermanentes canceladas

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, divulgó el listado de las 136 Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) de productos cosméticos (esmaltes semipermanentes) que contienen ingredientes prohibidos en su formulación y que no pueden ser comercializados en el territorio nacional.

    Establece que los ingredientes objeto de la cancelación estuvieron permitidos en la subregión andina hasta el 15 de diciembre de 2025, fecha en la que se publicó la Resolución No. 2548 en la Gaceta Oficial de la CAN, que estableció la prohibición del uso de Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT) en la formulación de productos cosméticos.

    A partir de esa fecha, la misma resolución contempló un plazo de 60 días calendario para la cancelación automática de las NSO.

    El listado de las NSO canceladas en cumplimiento de la Resolución No. 2548 de 2025 es el siguiente:

    PRODUCTO / NSO (Notificaciones Sanitarias Obligatorias)

    MONÓMERO / NSOC16188-05CO
    SÚPER FINISH / NSOC75818-16CO
    GEL UV/LED / NSOC93029-19CO
    GEL COLOR / SYSTEM COLOR COAT NSOC93970-19CO
    NAIL POLISH / NSOC95968-19CO
    NAIL LIQUID / NSOC95971-19CO
    SOAK-OFF GEL-POLISH UV&LED (ESMALTE SEMIPERMANENTE PARA UÑAS UV &LED)/ NSOC96071-19CO
    NAIL COLOR GEL (ESMALTE SEMIPERMANENTE) / NSOC96713-19CO
    TOP COAT (BRILLO ACRILICO) / NSOC96709-19CO
    ESMALTE SEMIPERMANENTE / NSOC97030-19CO
    ACRYLIC NAIL SYSTEM MODELING LIQUID/LIQUIDO PARA MODELAR / NSOC98394-20CO
    F NAILS GEL DE COLOR PARA UÑAS / NSOC00236-20CO
    NAIL LIQUID / NSOC01028-20CO
    UV&LED SOAK OFF COLOR GEL POLISH / NSOC01238-20CO
    LUXIO COLOURS / NSOC02319-20CO
    PRINT GEL / NSOC01936-20CO
    COLOR GEL MIXING PEN / NSOC02184-20CO
    LUXIO GEL – BASE / NSOC02338-20CO
    EXTRA DRY ACRYLIC POWDER / NSOC03095-20CO
    LUXIO GEL – GLOSS / NSOC03157-20CO
    UV GEL POLISH / NSOC03508-20CO
    SHINE ON UV/LED GEL / NSOC04113-21CO
    F NAILS GEL TERMINADOR PARA UÑAS / NSOC04473-21CO
    MONOMERO / NSOC04752-21CO
    TONESPRODUCTS PAINTING GEL / NSOC05077-21CO
    GEL CONSTRUCTOR – ESMALTE PARA UÑAS / NSOC05106-21CO
    BASE COAT / NSOC05818-21CO
    ACRYLIC NAIL SYSTEM MODELING LIQUID – LÍQUIDO PARA MODELAR / NSOC07275-21CO
    UV/LED GEL POLISH / NSOC07519-21CO
    GEL POLISH (GEL DE UÑAS) / NSOC08088-21CO
    BASE COAT / NSOC08256-21CO
    PAINTING GEL / NSOC08254-21CO
    NAIL POLISH / ESMALTE NSOC08274-21CO
    TOP COAT / NSOC08281-21CO
    ESMALTE PARA UÑAS / NSOC09030-21CO
    LED UV SOAK-OFF COLOR POLISH GEL / NSOC09113-21CO
    GEL CHARLOTTE – NAIL GEL / NSOC09290-21CO
    GEL POLISH / NSOC09814-21CO
    MONÓMERO / NSOC09992-21CO
    MONÓMERO / NSOC10001-21CO
    MONÓMERO / NSOC10113-21CO
    MONÓMERO / NSOC10128-21CO
    ESMALTE PARA UÑAS / NSOC10301-21CO
    GEL DE COLOR SEMIPERMANENTE / NSOC10852-21CO
    APRES COLOR EXTEND GEL / NSOC10916-21CO
    BASE / NSOC11511-22CO
    SOAK OFF GEL POLISH / NSOC11557-22CO
    TOP MATTE / NSOC11671-22CO
    TOP COAT / NSOC11995-22CO
    NAIL LIQUID MONOMER ADVANCE / NSOC12810-22CO
    NAIL LIQUID MONOMER MIDDLE / NSOC12806-22CO
    SPIDER GEL / NSOC12853-22CO
    GEL ART / NSOC12952-22CO
    GEL BASE / NSOC13227-22CO
    GEL TOP / NSOC13223-22CO
    GEL PARA UÑAS – GEL POLISH / NSOC13336-22CO
    MASGLO PROFESSIONAL SPIDER GEL / NSOC13371-22CO
    MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH / NSOC13362-22CO
    MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH ESMALTE PARA UÑAS BASE RUBBER / NSOC13368-22CO
    MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH / NSOC13390-22CO
    MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH ESMALTE PARA UÑAS BRILLO / NSOC13388-22CO
    MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH ESMALTE PARA UÑAS FINALIZADOR MATE / NSOC13378-22CO
    ACRI-GEL (ACRILICO EN GEL) / NSOC13959-22CO
    GEL UV PARA CONSTRUCCIÓN / NSOC13928-22CO
    GEL POLISH UV/LED / NSOC13980-22CO
    MONOMERO PARA UÑAS / NSOC14828-22CO
    GEL POLISH / NSOC15261-22CO
    COLOR GEL UV GEL POLISH / NSOC15385-22CO
    GEL TERMINADOR PARA UÑAS TOP COAT / NSOC15378-22CO
    GEL BASE PARA UÑAS BASE COAT / NSOC15382-22CO
    ACRYL GEL / NSOC16419-22CO
    MONÓMERO PARA UÑAS / NSOC16660-22CO
    NAIL POLISH-LED/UV SEMIPERMANENTE / NSOC16591-22CO
    TOP COAT NAIL POLISH – LED/UV SEMIPERMANENTE / NSOC16611-22CO
    BRILLO SECANTE GEL TOP COAT SEMIPERMANENTE / NSOC16637-22CO
    BASE COAT NAIL POLISH – LED/UV SEMIPERMANENTE / NSOC16647-22CO
    ESMALTE GEL SEMIPERMANENTE / NSOC16841-22CO
    ESTRUCTURADOR EN GEL / NSOC17646-22CO
    LIQUID MONOMER – MONOMERO LIQUIDO / NSOC17842-22CO
    GLOSS / NSOC18239-22CO
    APRES SOFT GEL BUILDER / NSOC18832-23CO
    MASGLO PROFESSIONAL BUILDER GEL 7 NSOC18868-23CO
    MASGLO PROFESSIONAL ACRYGEL / NSOC19104-23CO
    ACRYLIC LIQUID MONOMER /NSOC18959-23CO
    SPIDER GEL / NSOC19989-23CO
    PAINTING GLOW / NSOC20475-23CO
    NAIL LIQUID MONOMER UVA / NSOC20865-23CO
    TRANSFER FOIL /NSOC21523-23CO
    UV GEL POLISH /NSOC21983-23CO
    ACRYLIC NAIL SYSTEM MODELING LIQUID/LIQUIDO PARA MODELAR /NSOC22343-23CO
    LÍQUIDO MONÓMERO / NSOC22724-23CO
    MONOMER LIQUID / NSOC23150-23CO
    GEL POLISH / NSOC23497-23CO
    MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH /NSOC23577-23CO
    GEL POLISH CONSTRUCTOR DE UÑAS Y DECORACIONES / NSOC23794-23CO
    GEL POLISH / NSOC24664-23CO
    BASE COAT / NSOC25678-23CO
    GEL POLISH / NSOC26581-23CO
    ESMALTE PARA UÑAS / NSOC27473-23CO
    ESMALTE PARA UÑAS / NSOC28035-24CO
    POLYGEL / NSOC29402-24CO
    ACRYLIC NAIL SYSTEM MODELING LIQUID/LÍQUIDO PARA MODELAR 7 NSOC32401-24CO
    FRENCH RUBBER BASE COAT / NSOC32360-24CO
    GEL POLISH / NSOC32839-24CO
    MONÓMERO LIQUIDO PARA UÑAS / NSOC33004-24CO
    BASE RUBBER / NSOC33486-24CO
    BASE COAT / NSOC33553-24CO
    POLY GEL NAIL / NSOC33593-24CO
    BUILDER GEL / NSOC33744-24CO
    ESMALTE PARA UÑAS / NSOC35778-24CO
    MONOMERO PARA UÑAS / NSOC35964-24CO
    ESMALTE EN GEL / GEL POLISH / NSOC36168-24CO
    MONOMERO / NSOC36273-24CO
    RETENTION MONOMER / NSOC36808-24CO
    MONÓMERO UNIVERSAL COLORFUL / NSOC36779-24CO
    ESMALTE PARA UÑAS / NSOC36734-24CO
    BUILDER GEL / NSOC37349-25CO
    MONÓMERO LÍQUIDO / NSOC37418-25CO
    POLY GEL / NSOC38751-25CO
    COLOR GEL RUBBER DECO ROSE / NSOC39734-25CO
    MONOMERO LIQUIDO / NSOC40018-25CO
    BASE RUBBER / NSOC40323-25CO
    ÓLEO PAINTING GEL BLACK / NSOC40615-25CO
    ÓLEO PAINTING GEL WHITE / NSOC40590-25CO
    NAIL ADHESIVE TIP GEL UV/LED SOAK OFF / NSOC40732-25CO
    ACRYLIC LIQUID MONOMER / NSOC40762-25CO
    ESMALTE PARA UÑAS / NSOC41317-25CO
    LIQUID UV / NSOC41448-25CO
    TOP COAT / NSOC41481-25CO
    GEL / NSOC41540-25CO
    MONOMER LIQUID / NSOC41652-25CO
    BUTTER GEL / NSOC43997-25CO
    ESMALTE / NSOC44490-25CO
    BASE COAT / NSOC45436-25CO
    TOP COAT / NSOC45459-25CO

    El Invima reitera que la medida implica que dichos productos no pueden ser comercializados, ni procede su agotamiento de existencias desde el 16 de febrero de 2026, quedando prohibida su comercialización en toda la subregión andina.

    El Instituto reafirma su compromiso con la salud pública y continuará desarrollando acciones de vigilancia, inspección y control sobre los productos cosméticos disponibles en el país.

