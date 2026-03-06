Invima: Listado de Notificaciones Sanitarias Obligatorias de esmaltes semipermanentes canceladas
–El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, divulgó el listado de las 136 Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) de productos cosméticos (esmaltes semipermanentes) que contienen ingredientes prohibidos en su formulación y que no pueden ser comercializados en el territorio nacional.
Establece que los ingredientes objeto de la cancelación estuvieron permitidos en la subregión andina hasta el 15 de diciembre de 2025, fecha en la que se publicó la Resolución No. 2548 en la Gaceta Oficial de la CAN, que estableció la prohibición del uso de Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT) en la formulación de productos cosméticos.
A partir de esa fecha, la misma resolución contempló un plazo de 60 días calendario para la cancelación automática de las NSO.
El listado de las NSO canceladas en cumplimiento de la Resolución No. 2548 de 2025 es el siguiente:
PRODUCTO / NSO (Notificaciones Sanitarias Obligatorias)
MONÓMERO / NSOC16188-05CO
SÚPER FINISH / NSOC75818-16CO
GEL UV/LED / NSOC93029-19CO
GEL COLOR / SYSTEM COLOR COAT NSOC93970-19CO
NAIL POLISH / NSOC95968-19CO
NAIL LIQUID / NSOC95971-19CO
SOAK-OFF GEL-POLISH UV&LED (ESMALTE SEMIPERMANENTE PARA UÑAS UV &LED)/ NSOC96071-19CO
NAIL COLOR GEL (ESMALTE SEMIPERMANENTE) / NSOC96713-19CO
TOP COAT (BRILLO ACRILICO) / NSOC96709-19CO
ESMALTE SEMIPERMANENTE / NSOC97030-19CO
ACRYLIC NAIL SYSTEM MODELING LIQUID/LIQUIDO PARA MODELAR / NSOC98394-20CO
F NAILS GEL DE COLOR PARA UÑAS / NSOC00236-20CO
NAIL LIQUID / NSOC01028-20CO
UV&LED SOAK OFF COLOR GEL POLISH / NSOC01238-20CO
LUXIO COLOURS / NSOC02319-20CO
PRINT GEL / NSOC01936-20CO
COLOR GEL MIXING PEN / NSOC02184-20CO
LUXIO GEL – BASE / NSOC02338-20CO
EXTRA DRY ACRYLIC POWDER / NSOC03095-20CO
LUXIO GEL – GLOSS / NSOC03157-20CO
UV GEL POLISH / NSOC03508-20CO
SHINE ON UV/LED GEL / NSOC04113-21CO
F NAILS GEL TERMINADOR PARA UÑAS / NSOC04473-21CO
MONOMERO / NSOC04752-21CO
TONESPRODUCTS PAINTING GEL / NSOC05077-21CO
GEL CONSTRUCTOR – ESMALTE PARA UÑAS / NSOC05106-21CO
BASE COAT / NSOC05818-21CO
ACRYLIC NAIL SYSTEM MODELING LIQUID – LÍQUIDO PARA MODELAR / NSOC07275-21CO
UV/LED GEL POLISH / NSOC07519-21CO
GEL POLISH (GEL DE UÑAS) / NSOC08088-21CO
BASE COAT / NSOC08256-21CO
PAINTING GEL / NSOC08254-21CO
NAIL POLISH / ESMALTE NSOC08274-21CO
TOP COAT / NSOC08281-21CO
ESMALTE PARA UÑAS / NSOC09030-21CO
LED UV SOAK-OFF COLOR POLISH GEL / NSOC09113-21CO
GEL CHARLOTTE – NAIL GEL / NSOC09290-21CO
GEL POLISH / NSOC09814-21CO
MONÓMERO / NSOC09992-21CO
MONÓMERO / NSOC10001-21CO
MONÓMERO / NSOC10113-21CO
MONÓMERO / NSOC10128-21CO
ESMALTE PARA UÑAS / NSOC10301-21CO
GEL DE COLOR SEMIPERMANENTE / NSOC10852-21CO
APRES COLOR EXTEND GEL / NSOC10916-21CO
BASE / NSOC11511-22CO
SOAK OFF GEL POLISH / NSOC11557-22CO
TOP MATTE / NSOC11671-22CO
TOP COAT / NSOC11995-22CO
NAIL LIQUID MONOMER ADVANCE / NSOC12810-22CO
NAIL LIQUID MONOMER MIDDLE / NSOC12806-22CO
SPIDER GEL / NSOC12853-22CO
GEL ART / NSOC12952-22CO
GEL BASE / NSOC13227-22CO
GEL TOP / NSOC13223-22CO
GEL PARA UÑAS – GEL POLISH / NSOC13336-22CO
MASGLO PROFESSIONAL SPIDER GEL / NSOC13371-22CO
MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH / NSOC13362-22CO
MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH ESMALTE PARA UÑAS BASE RUBBER / NSOC13368-22CO
MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH / NSOC13390-22CO
MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH ESMALTE PARA UÑAS BRILLO / NSOC13388-22CO
MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH ESMALTE PARA UÑAS FINALIZADOR MATE / NSOC13378-22CO
ACRI-GEL (ACRILICO EN GEL) / NSOC13959-22CO
GEL UV PARA CONSTRUCCIÓN / NSOC13928-22CO
GEL POLISH UV/LED / NSOC13980-22CO
MONOMERO PARA UÑAS / NSOC14828-22CO
GEL POLISH / NSOC15261-22CO
COLOR GEL UV GEL POLISH / NSOC15385-22CO
GEL TERMINADOR PARA UÑAS TOP COAT / NSOC15378-22CO
GEL BASE PARA UÑAS BASE COAT / NSOC15382-22CO
ACRYL GEL / NSOC16419-22CO
MONÓMERO PARA UÑAS / NSOC16660-22CO
NAIL POLISH-LED/UV SEMIPERMANENTE / NSOC16591-22CO
TOP COAT NAIL POLISH – LED/UV SEMIPERMANENTE / NSOC16611-22CO
BRILLO SECANTE GEL TOP COAT SEMIPERMANENTE / NSOC16637-22CO
BASE COAT NAIL POLISH – LED/UV SEMIPERMANENTE / NSOC16647-22CO
ESMALTE GEL SEMIPERMANENTE / NSOC16841-22CO
ESTRUCTURADOR EN GEL / NSOC17646-22CO
LIQUID MONOMER – MONOMERO LIQUIDO / NSOC17842-22CO
GLOSS / NSOC18239-22CO
APRES SOFT GEL BUILDER / NSOC18832-23CO
MASGLO PROFESSIONAL BUILDER GEL 7 NSOC18868-23CO
MASGLO PROFESSIONAL ACRYGEL / NSOC19104-23CO
ACRYLIC LIQUID MONOMER /NSOC18959-23CO
SPIDER GEL / NSOC19989-23CO
PAINTING GLOW / NSOC20475-23CO
NAIL LIQUID MONOMER UVA / NSOC20865-23CO
TRANSFER FOIL /NSOC21523-23CO
UV GEL POLISH /NSOC21983-23CO
ACRYLIC NAIL SYSTEM MODELING LIQUID/LIQUIDO PARA MODELAR /NSOC22343-23CO
LÍQUIDO MONÓMERO / NSOC22724-23CO
MONOMER LIQUID / NSOC23150-23CO
GEL POLISH / NSOC23497-23CO
MASGLO PROFESSIONAL GEL POLISH /NSOC23577-23CO
GEL POLISH CONSTRUCTOR DE UÑAS Y DECORACIONES / NSOC23794-23CO
GEL POLISH / NSOC24664-23CO
BASE COAT / NSOC25678-23CO
GEL POLISH / NSOC26581-23CO
ESMALTE PARA UÑAS / NSOC27473-23CO
ESMALTE PARA UÑAS / NSOC28035-24CO
POLYGEL / NSOC29402-24CO
ACRYLIC NAIL SYSTEM MODELING LIQUID/LÍQUIDO PARA MODELAR 7 NSOC32401-24CO
FRENCH RUBBER BASE COAT / NSOC32360-24CO
GEL POLISH / NSOC32839-24CO
MONÓMERO LIQUIDO PARA UÑAS / NSOC33004-24CO
BASE RUBBER / NSOC33486-24CO
BASE COAT / NSOC33553-24CO
POLY GEL NAIL / NSOC33593-24CO
BUILDER GEL / NSOC33744-24CO
ESMALTE PARA UÑAS / NSOC35778-24CO
MONOMERO PARA UÑAS / NSOC35964-24CO
ESMALTE EN GEL / GEL POLISH / NSOC36168-24CO
MONOMERO / NSOC36273-24CO
RETENTION MONOMER / NSOC36808-24CO
MONÓMERO UNIVERSAL COLORFUL / NSOC36779-24CO
ESMALTE PARA UÑAS / NSOC36734-24CO
BUILDER GEL / NSOC37349-25CO
MONÓMERO LÍQUIDO / NSOC37418-25CO
POLY GEL / NSOC38751-25CO
COLOR GEL RUBBER DECO ROSE / NSOC39734-25CO
MONOMERO LIQUIDO / NSOC40018-25CO
BASE RUBBER / NSOC40323-25CO
ÓLEO PAINTING GEL BLACK / NSOC40615-25CO
ÓLEO PAINTING GEL WHITE / NSOC40590-25CO
NAIL ADHESIVE TIP GEL UV/LED SOAK OFF / NSOC40732-25CO
ACRYLIC LIQUID MONOMER / NSOC40762-25CO
ESMALTE PARA UÑAS / NSOC41317-25CO
LIQUID UV / NSOC41448-25CO
TOP COAT / NSOC41481-25CO
GEL / NSOC41540-25CO
MONOMER LIQUID / NSOC41652-25CO
BUTTER GEL / NSOC43997-25CO
ESMALTE / NSOC44490-25CO
BASE COAT / NSOC45436-25CO
TOP COAT / NSOC45459-25CO
El Invima reitera que la medida implica que dichos productos no pueden ser comercializados, ni procede su agotamiento de existencias desde el 16 de febrero de 2026, quedando prohibida su comercialización en toda la subregión andina.
El Instituto reafirma su compromiso con la salud pública y continuará desarrollando acciones de vigilancia, inspección y control sobre los productos cosméticos disponibles en el país.