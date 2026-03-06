Guerra en Medio Oriente: Trump exige a Irán una rendición incondicional

–«¡No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional!», notificó este viernes el presidente estadounidense Donald Trump en su red Truth Social, en medio de mortíferos bombardeos tanto de las fuerzas estadounidenses e israelíes como iraníes.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha exigido a Teherán que se rinda incondicionalmente. «Tras eso, y tras la elección de un líder grande y aceptable, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca», precisó.

«Irán tendrá un gran futuro», puntualizó prometiendo que las medidas que adoptará «harán a Irán grande de nuevo».

Previamente, Trump había declarado su intención de participar personalmente en la selección del próximo líder de Irán, tal como hizo en Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro.

Las declaraciones del líder republicano se producen mientras que funcionarios de su Administración, en particular, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, niegan que el objetivo de la ofensiva sea un «cambio de régimen» en el país persa, centrándose en cambio en degradar las capacidades de misiles, el programa nuclear y la Armada de Irán.

Mientras, desde Irán afirman que están preparados para un conflicto prolongado y que aún no han utilizado todas sus capacidades militares. El portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el general Alí Mohammad Naeini, declaró que los adversarios del país deben esperar «golpes dolorosos en cada oleada de operaciones».

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, subrayó que en el conflicto provocado por la agresión de EE.UU. e Israel «no hay un ganador». «Nuestra victoria es poder resistir, […] y eso es lo que hemos hecho hasta ahora», dijo. (Información RT).