Irán bombardea objetivos militares de EE.UU. e Israel y promete intensificar los ataques de represalia

–Jatam al-Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, informó del ataque contra nuevas instalaciones estadounidenses e israelíes y prometió intensificar los golpes.

En particular, según el portavoz del comando, Teherán lanzó ataques contra la base aérea israelí de Ramat David y el radar de Miron.

También se lanzaron ataques con drones contra el campamento Al Adiri en Kuwait y la base militar estadounidense en Erbil, Irak.

Dos oleadas de explosiones casi simultáneas se escucharon este jueves sobre Tel Aviv después de que las Fuerzas de Defensa de Israel detectaran nuevos misiles lanzados desde Irán hacia el Estado hebreo, informa AFP.

Se reporta que varios edificios resultaron dañados en el centro del país en medio de las constantes sirenas.

En las redes sociales circulan videos que muestran el incendio provocado por la explosión de un proyectil aparentemente en las inmediaciones del aeropuerto Ben Gurion, el más importante del país.

«En los próximos días, la intensidad y la amplitud de los ataques de Irán contra las posiciones del enemigo aumentarán», indicó el comando.

Previamente, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmó que desde el inicio de sus ataques de represalia ha lanzado más de 2.000 drones y más de 600 misiles contra posiciones estadounidenses en la región y contra objetivos israelíes. (Información RT).