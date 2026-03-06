Guerra en Medio Oriente: EE.UU. anuncia una segunda fase de su ofensiva en Irán; Trump descarta ofensiva terrestre

–EE.UU. continúa ampliando su ofensiva contra Irán, y Washington confirma el paso a una segunda fase de la operación militar destinada, según declaraciones, a destruir la capacidad de producción de misiles de la República Islámica.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó enviar tropas por tierra a Irán. El mandataario afirmó que sería «una pérdida de tiempo» considerar en este momento el envío de tropas terrestres estadounidenses a Irán, informó NBC News, desestimando la advertencia del canciller iraní de que tal medida sería un desastre.

«Es una pérdida de tiempo. Lo han perdido todo. Han perdido su Armada. Han perdido todo lo que pueden perder», afirmó el mandatario. Añadió que la declaración del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, de que Teherán estaba preparado para una invasión terrestre estadounidense o israelí fue un «comentario inútil», ya que Washington ni se plantea esa posibilidad.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, instó a los diplomáticos iraníes a solicitar asilo y cooperar con Washington para «construir un Irán nuevo y mejor», agregando que el país persa tiene un «gran potencial».

«Instamos a los diplomáticos iraníes de todo el mundo a solicitar asilo y a ayudarnos a forjar un Irán nuevo y mejor con gran potencial. Es un país con un gran potencial. Hay un futuro mucho mejor para Irán. Está comenzando ahora. Así será», declaró.

Al mismo tiempo, el mandatario estadounidense lanzó un ultimátum a los militares iraníes, afirmando que solo tienen dos opciones en su conflicto con Washington y Tel Aviv: deponer las armas o morir. «Una vez más, pido a todos los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, al Ejército y a la Policía, que depongan las armas», sostuvo Trump.

«Tendrán oportunidad, después de todos estos años, de recuperar su país. Acepten la inmunidad. Les daremos inmunidad», aseguró. «Así que estarán perfectamente a salvo, con inmunidad total, o se enfrentarán a una muerte absolutamente garantizada, y no quiero ver eso», manifestó Trump.

Irán está preparado para una invasión terrestre de Estados Unidos, declaró el ministro de Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, en una entrevista con NBC News.

Cuando se le preguntó si temía una posible invasión terrestre de Estados Unidos, el canciller respondió: «No, los estamos esperando». «Porque estamos seguros de que podemos enfrentarnos a ellos, y eso sería un gran desastre para ellos», añadió.

«Bueno, estábamos más preparados para esta guerra que para la anterior. Así que se puede ver la calidad de nuestros misiles, lo mucho que se han mejorado desde la última guerra, porque hemos aprendido mucho. Y estamos preparados para cualquier otra eventualidad, incluso, por ejemplo, una invasión terrestre», señaló.

También rechazó las declaraciones de Donald Trump de que Teherán había solicitado un alto el fuego y la reanudación de las negociaciones. «Ni siquiera la última vez pedimos un alto el fuego. En ocasiones anteriores, fue Israel quien lo solicitó. Pidieron un alto el fuego incondicional después de los 12 días en los que resistimos su agresión», señaló.

Araghchi puso en duda cualquier negociación futura con Estados Unidos.

«El hecho es que no tenemos ninguna experiencia positiva en las negociaciones con Estados Unidos. Ya sabes, especialmente con esta administración. Negociamos dos veces el año pasado y este año, y luego, en medio de las negociaciones, nos atacaron», concluyó. (Información RT).