La UMV inició intervenciones viales nocturnas en el barrio La Estrada, localidad de Engativá

La Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) continúa ejecutando acciones para mejorar la movilidad y la seguridad vial en las localidades de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. En esta oportunidad, las intervenciones se desarrollan en el barrio La Estrada, en la localidad de Engativá, mediante trabajos realizados en jornada nocturna para reducir las afectaciones a la ciudadanía.

Las obras contemplan el mejoramiento de más de 900 metros cuadrados de malla vial, equivalentes a más de tres cuadras de este emblemático sector, durante los 15 días previstos para la ejecución del proyecto. Estas acciones beneficiarán directamente a residentes, comerciantes y actores viales que transitan diariamente por la zona.

Entre los principales beneficiarios se encuentran los estudiantes del Colegio Distrital República de Colombia, quienes contarán con vías en mejores condiciones para sus desplazamientos diarios, así como los usuarios de una ruta del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) que opera en este corredor vial.

Con estas intervenciones nocturnas, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) busca optimizar los tiempos de obra y minimizar impactos en la movilidad del sector, garantizando avances eficientes mientras la ciudad descansa.

La entidad reafirma su compromiso con el mantenimiento y la recuperación de la malla vial local, contribuyendo a una movilidad más segura, eficiente y sostenible para todos los bogotanos.