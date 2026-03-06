Cortes de luz este sábado 7 de marzo de 2026 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este sábado 7 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Chapinero

Barrio El Retiro. De la carrera 9 a carrera 12 entre calle 81 a calle 85 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 5:00 a. m.

Barrio La Cabrera. De la calle 84 a calle 87 entre carrera 9 a carrera 12 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 5:00 a. m.

Localidad de Suba

Barrio Suba Urbano. De la carrera 89 a carrera 91 entre calle 145 a calle 147 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Santa Bárbara Occidental. De la carrera 14 a carrera 16 entre calle 123 a calle 125 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.