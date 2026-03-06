Bogotá atendió a más 8.825 personas en las casas LGBTI durante 2025

Foto: Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), a través de la Subdirección para Asuntos LGBTI, presenta un balance de su gestión en 2025, reafirmando el compromiso de la Alcaldía Mayor de Bogotá con la garantía de derechos y la construcción de una ciudad más incluyente y libre de violencias para las personas LGBTI y la ciudadanía en general.

Durante 2025, atendieron 8.825 personas LGBTI, sus familias y redes de apoyo, a quienes les brindaron 22.629 atenciones, con un promedio de tres atenciones por persona. De este total, 960 fueron personas trans, quienes recibieron 5.136 atenciones, alcanzando un promedio de cinco atenciones por persona, lo que refleja una respuesta diferencial frente a situaciones de mayor vulnerabilidad.

Bogotá continuó consolidándose como capital de la diversidad con la realización del Encuentro Internacional de Experiencias en Servicios Sociales y Políticas Públicas LGBTI, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Este espacio reunió a representantes gubernamentales de ciudades como Montevideo, Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro y Ciudad de México, así como de Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá, para intercambiar avances, retos y buenas prácticas en la garantía de derechos LGBTI.

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) puso en marcha el servicio ‘Chuchú de la Cédula’. Desde febrero de 2024 y hasta diciembre de 2025, 557 personas trans y no binarias han recibido su documento de identificación actualizado con su nombre y componente sexo. De estas, 305 se identifican como mujeres trans, 162 como hombres trans y 90 como personas no binarias, reflejando el alcance y la diversidad del proceso. En 2025, se realizaron 160 entregas de documentos actualizados: 77 a mujeres trans, 55 a hombres trans y 28 a personas no binarias, quienes hoy cuentan con una cédula que reconoce su identidad y fortalece el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de igualdad.

Bogotá también promovió escenarios de reflexión como el foro académico “Ahora te necesita más que nunca”, enmarcado en la Semana del Buen Trato, sobre las violencias que enfrentan las personas LGBTI en sus entornos familiares. De igual forma, se realizaron encuentros sobre vejez y diversidad, visibilizando las experiencias, desafíos y aportes de las personas mayores LGBTI en Bogotá.

Además, en 2025, avanzó en el fortalecimiento de los servicios sociales con metodologías y equipos orientados a adaptar la oferta institucional a las realidades de la población LGBTI. Las cinco Casas LGBTI fortalecieron su modelo de atención, incorporando la inclusión social y productiva, que responde especialmente a las formas extremas de exclusión que enfrentan las personas trans.

También, amplió el equipo de la Unidad contra la Discriminación (UCD), permitiendo atención no solo en la Fiscalía sino también en las Casas LGBTI, con presencia semanal en cada una y en cinco Casas de la Juventud priorizadas. La UCD está acompañando a los consultorios jurídicos de la ciudad para actualizarlos en el marco normativo de personas LGBTI.

Las cinco Casas LGBTI se fortalecen como espacios protectores donde las personas pueden acceder a:

Redes de afecto y apoyo.

Estrategia de educación flexible.

Formación técnica en articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): de 24 personas inscritas en el primer programa técnico, 11 cuentan con experiencia de vida trans (actualmente en etapa lectiva).

Cursos cortos en artes y oficios.

Atención psicosocial y sociojurídica.

Logró incidir en los Fondos de Desarrollo Local para incluir una línea de inversión específica en prevención de violencias contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, incorporándola en ejercicios de presupuestos participativos de las localidades.

Elizabeth Castillo, subdirectora de Asuntos LGBTI, expresó: “Como apuesta estratégica, se lanzaron las Escuelas Locales para Asuntos LGBTI, una nueva metodología de formación dirigida a funcionarias y funcionarios públicos del nivel local para fortalecer capacidades en la aplicación del enfoque diferencial. La estrategia aborda contenidos sobre diversidad, ABC LGBTI, prevención de violencias, superación de la invisibilidad estadística y herramientas para la adecuada captura de información, promoviendo una gestión pública más inclusiva y garante de derechos”.

Con estos avances, Bogotá reafirma su compromiso con la garantía plena de derechos, la prevención de violencias y la transformación cultural, consolidándose como una ciudad que reconoce, protege y celebra la diversidad, y que trabaja de manera decidida por una sociedad justa, incluyente y libre de discriminación, donde se pueda ser.