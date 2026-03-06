Trump congrega en Miami a líderes derechistas de 12 países de América Latina en la ‘Cumbre Escudo de las Américas’

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe este sábado a líderes de derecha de 12 países de América Latina, en medio de la escalada bélica que lanzó en Irán y luego de la agresión a Venezuela y las presiones contra Cuba, para celebrar una cumbre que pretende sumar esfuerzos para el combate al narcotráfico y la migración irregular, a la vez que persigue sellar una alianza ideológica de Washington con la región.

La Cumbre Escudo de las Américas se llevará a cabo en Miami con la presencia de los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Mohamed Irfaan Ali; Honduras, Nasry Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; y República Dominicana, Luis Abinader.

También está convocado el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el próximo miércoles; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

A la cita solo fueron invitados los líderes que coinciden ideológicamente con Trump y que apoyaron actos que violentan el derecho internacional en la región.

A pesar del nombre de la Cumbre, no acudirán los presidentes de izquierda o progresistas que gobiernan los países más grandes de América, como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil); Gustavo Petro (Colombia) y Claudia Sheinbaum (México).

Del lado de EE.UU., en la cita participarán los secretarios de Estado, Marco Rubio; de Defensa, Pete Hegseth; de Comercio, Howard Lutnick; y el representante comercial Jamieson Greer.

Objetivos

Anna Kelly, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, le explicó al portal Voz, un medio conservador especializado en información para la comunidad latina en EE.UU., que la finalidad de la cita es «restaurar la preeminencia» de este país en el hemisferio occidental.

«El presidente ha fortalecido con éxito nuestras relaciones en nuestra propia vecindad para hacer que toda la región sea más segura y estable, y la (…) Cumbre Escudo de las Américas encapsulará todo su trabajo para hacer que Estados Unidos, y nuestros socios, sean fuertes otra vez», afirmó.

Por otra parte, un funcionario de la Casa Blanca confirmó que Trump y sus invitados firmarán la ‘Carta de Doral’, un documento que asentará el derecho de los países del continente «a forjar su propio destino sin interferencias»; a respetar la propiedad privada y a impulsar políticas conjuntas contra los cárteles ‘narcoterroristas’ y la migración irregular. (Información RT).