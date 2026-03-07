Al servicio la nueva calzada sur de la calle 45, entre carreras Séptima y Quinta, en Chapinero

Foto: IDU

Bogotá puso en servicio de la ciudadanía la nueva calzada sur de la calle 45, entre carreras Séptima y Quinta, en Chapinero, y con ella, más de 2000 m2 de nuevo espacio público, que permite un tránsito más seguro para las personas, entre residentes y población flotante, que se movilizan por este punto de la localidad de Chapinero.

A través de un trabajo articulado entre Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), Enel, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Aguas de Bogotá y Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Bogotá ejecutó un plan de mitigación para habilitar la nueva calzada y espacio público del costado sur de la calle 45, entre carreras Séptima y Quinta, tras la toma de posesión del proyecto de construcción de la calle 45, entre carreras Séptima y Quinta.

“Habilitamos el costado sur de la calle 45 desde la carrera Séptima hasta la carrera Quinta. Por instrucción del alcalde, trabajamos en conjunto varias entidades, laUnidad de Mantenimiento Vial (UMV), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Aguas de Bogotá, Enel, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Jardín Botánico, para lograr habilitar este costado y hoy ya es una realidad, ya está pasando la gente, ya están pasando los carros”, informó Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Estas acciones de mitigación contemplaron, entre otras, la instalación de nuevo alumbrado público y señalización en el costado sur, así como la conformación y adecuación del espacio público y zonas verdes.

“Para nosotros ha sido importante trabajar de la mano con las demás entidades para garantizar la movilidad y seguridad de todas las personas, peatones, estudiantes y ciudadanos que transitan por este importante sector de la calle 45 entre las carreras Séptima y Quinta. Apoyamos la finalización de los andenes de la transversal Quinta para mejorar la experiencia de todas las personas”, explicó Mónica Rueda, directora de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV).

Debido a las situaciones reportadas por la interventoría, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) adelantó el procedimiento correspondiente y declaró la caducidad del Contrato. Contra esa decisión, el contratista y la aseguradora interpusieron recurso de reposición, que se encuentra en estudio por parte del IDU.

El 23 de enero de 2026, el (IDU) tomó posesión de esta obra, contemplada por primera vez en el Acuerdo de Valorización 25 de 1995, luego de que el contrato finalizara y el contratista (BELZCON S.A.S) tan solo lograra un avance del 43,39 %.

“Muy importante contarle a los bogotanos, se terminó el contrato y desafortunadamente el contratista no terminó las obras, tiene un proceso sancionatorio que seguirá en curso. La nueva licitación ya se abrió, se abrió el 3 de marzo, y esperamos adjudicarla este mismo año para que el año entrante el costado norte sea una realidad”, finalizó el director Molano.

Avance el nuevo proceso licitatorio:

Finalizado el plazo de ejecución del contrato suscrito en el 2023, para la construcción de la calle 45 entre carreras Séptima y Quinta, sin la terminación de la totalidad de las obras, el 3 de marzo de 2026 el IDU publicó el proceso de licitación que permitirá la finalización de este proyecto, garantizando dos calzadas continuas en la calle 45 hasta la transversal Quinta. Su adjudicación está planteada para el segundo semestre de este año.

El nuevo proyecto contempla la culminación del carril norte de la calle 45 y la adecuación de la infraestructura como calzadas existentes, espacio público, paisajismo, así como todas las obras civiles necesarias para las redes de servicios públicos.

Así quedan los movimientos en la calle 45 tras la habilitación

La habilitación del costado sur de la calle 45, entre carreras Séptima y Quinta, cuenta con 0,2 kilómetros de vía por la calzada sur, 2100 m2 de espacio público y 550 metros cuadrados de jardinería que embellecen el sector. Los movimientos vehiculares en este sector quedan así: