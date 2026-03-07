Bogotá conmemora el Día Internacional de la Mujer con la Feria de la Igualdad en el parque de los Novios: asista este sábado 7 de marzo

Foto: Secretaría de la Mujer

En el marco del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, Bogotá conmemorará el 8M con una Feria de la Igualdad en el parque de los Novios. El evento tendrá lugar este sábado 7 de marzo de 2028, a partir de las 9:00 a. m. Este será un espacio abierto a la ciudadanía que reunirá cultura, emprendimientos liderados por mujeres y actividades para reflexionar sobre los avances y desafíos en materia de igualdad.

La jornada contará con feria de emprendimientos de mujeres, actividades culturales y presentaciones artísticas. Será también el escenario para la graduación de mujeres que culminan procesos de formación impulsados por la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), como una apuesta por fortalecer su autonomía y ampliar sus oportunidades.

Durante el evento se hará el reconocimiento del Sello de Igualdad a empresas y organizaciones que han avanzado en la implementación de acciones concretas para promover la equidad de género en sus entornos laborales.

Esta conmemoración expresa una apuesta de ciudad: en Bogotá la igualdad no es un discurso; es una decisión política que orienta la acción pública.

Según el Trazador Presupuestal para la Igualdad de Género, en 2025 Bogotá destinó $ 5,97 billones a programas y proyectos que impactan la vida de las mujeres, 24 % más que en 2024. De ese total, $ 249 mil millones corresponden a inversión directa para cerrar brechas, mientras que más de $ 5,72 billones se orientan a sectores como educación, movilidad, salud y cultura, que también contribuyen a transformar sus condiciones de vida.

Bogotá ha decidido recorrer ese camino. Un camino que entiende la igualdad no como discurso, sino como una decisión pública que se construye con acciones sostenidas en el tiempo. En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la igualdad se refleja en acciones y hechos.