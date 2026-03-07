Cambios en cobro de servicio de aseo en ocho localidades de Bogotá: cobro de operador LIME pasa a factura de Enel

Foto: Alcadía Mayor de Bogotá

El operador de aseo Limpieza Metropolitana (LIME) S.A. E.S.P, a cargo de los servicios de barrido, recolección de residuos, limpieza y poda, informa a los habitantes de las localidades de Tunjuelito, Bosa, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar en Bogotá, que la tarifa de aseo pasará a ser cobrada de forma mensual a través de la factura de energía Enel Colombia, y ya no será bimensual por medio de la factura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) como se realizaba hasta febrero de 2026. El cobro mensual a través de la factura de energía, comenzará a aplicarse a partir de marzo de 2026.

Lo que debes saber sobre el cambio de facturación del servicio de aseo en ocho localidades de Bogotá

El valor del servicio público de aseo se incluirá mensualmente en la factura de Enel Colombia.

Revisa en tu factura el número de días facturados. Durante los primeros meses de transición al cobro mensual, el valor del servicio puede presentar variaciones temporales según el periodo facturado.

Puedes inscribirte a la factura electrónica a través de www.enel.com.co para recibir tu información de manera más rápida y segura.

Cuentas con una amplia red de métodos y canales de pago, tanto presenciales como digitales, disponibles en www.enel.com.co

Limpieza Metropolitana (LIME) sigue siendo la empresa responsable de la prestación del servicio y la atención al usuario. El servicio de recolección mantendrá sus frecuencias habituales, sin cambios en la operación.

Para consultas sobre el servicio de aseo o dudas sobre tu factura comunícate directamente con LIME.

Si tienes novedades en tu facturación, puedes acercarte a los puntos presenciales del operador de aseo Limpieza Metropolitana (LIME), en los siguientes puntos:

Centro de Atención al Usuario de Lime

Dirección: Carrera 56 #9-17 Local 2, Torre Américas.

Edificio BOG Américas Bogotá D.C

Super CADE BOSA

Autopista Sur o avenida calle 57R sur #72D-12, a un costado del Portal Sur de TransMilenio.

Super CADE CAD

Carrera 30 #25-90.

Super CADE MANITAS

Carrera 18L #70B-50 sur.

CADE Santa Lucía

Carrera 14 #41B-30 sur.

También puedes comunicarte con la Línea de Atención al Ciudadano de LIME, a través del conmutador: 601 486 3300.