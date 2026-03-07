Cambios en cobro de servicio de aseo en ocho localidades de Bogotá: cobro de operador LIME pasa a factura de Enel
Foto: Alcadía Mayor de Bogotá
El operador de aseo Limpieza Metropolitana (LIME) S.A. E.S.P, a cargo de los servicios de barrido, recolección de residuos, limpieza y poda, informa a los habitantes de las localidades de Tunjuelito, Bosa, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar en Bogotá, que la tarifa de aseo pasará a ser cobrada de forma mensual a través de la factura de energía Enel Colombia, y ya no será bimensual por medio de la factura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) como se realizaba hasta febrero de 2026. El cobro mensual a través de la factura de energía, comenzará a aplicarse a partir de marzo de 2026.
Lo que debes saber sobre el cambio de facturación del servicio de aseo en ocho localidades de Bogotá
- El valor del servicio público de aseo se incluirá mensualmente en la factura de Enel Colombia.
- Revisa en tu factura el número de días facturados. Durante los primeros meses de transición al cobro mensual, el valor del servicio puede presentar variaciones temporales según el periodo facturado.
- Puedes inscribirte a la factura electrónica a través de www.enel.com.co para recibir tu información de manera más rápida y segura.
- Cuentas con una amplia red de métodos y canales de pago, tanto presenciales como digitales, disponibles en www.enel.com.co
- Limpieza Metropolitana (LIME) sigue siendo la empresa responsable de la prestación del servicio y la atención al usuario. El servicio de recolección mantendrá sus frecuencias habituales, sin cambios en la operación.
- Para consultas sobre el servicio de aseo o dudas sobre tu factura comunícate directamente con LIME.
Si tienes novedades en tu facturación, puedes acercarte a los puntos presenciales del operador de aseo Limpieza Metropolitana (LIME), en los siguientes puntos:
Centro de Atención al Usuario de Lime
- Dirección: Carrera 56 #9-17 Local 2, Torre Américas.
- Edificio BOG Américas Bogotá D.C
Super CADE BOSA
- Autopista Sur o avenida calle 57R sur #72D-12, a un costado del Portal Sur de TransMilenio.
Super CADE CAD
- Carrera 30 #25-90.
Super CADE MANITAS
- Carrera 18L #70B-50 sur.
CADE Santa Lucía
- Carrera 14 #41B-30 sur.
También puedes comunicarte con la Línea de Atención al Ciudadano de LIME, a través del conmutador: 601 486 3300.