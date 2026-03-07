Sancionan a establecimiento por arrojo ilegal de residuos peligrosos en espacio público

Foto: Alcaldía Local de Antonio Nariño.

En la capital ‘No es negociable’ arrojar residuos, escombros, muebles, llantas y otros elementos de gran tamaño en el espacio público. La Alcaldía Local de Antonio Nariño denunció la disposición ilegal de residuos peligrosos en el espacio público del barrio Restrepo Occidental, exactamente en la calle 11 sur con carrera 24, donde durante una jornada de limpieza se encontraron desechos médicos, odontológicos y residuos provenientes de un motel del sector.

Entre los elementos hallados se identificaron jeringas, vestimenta médica utilizada y otros residuos asociados a procedimientos médicos y odontológicos, materiales que representan un riesgo para la salud de las personas y para los animales del sector. Asimismo, durante la intervención se encontraron desechos que corresponderían a residuos generados por un motel, lo que evidencia una disposición irresponsable de basuras por parte de algunos establecimientos comerciales.

La alcaldesa Local de Antonio Nariño, Luisa María Ramírez Riascos, rechazó de manera contundente esta situación y aseguró que este tipo de prácticas no serán permitidas en la localidad.

“Es inaceptable que personas y empresas hagan una disposición inadecuada de residuos sólidos cuando existe todo un esquema de aseo que presta servicios para la localidad. Estos desechos peligrosos son un riesgo total para las personas y los animales de este sector. Para esta administración no es negociable mantener las vías y los espacios públicos en orden, limpios y despejados para que la comunidad los pueda disfrutar”, afirmó la mandataria local.

La alcaldesa también advirtió que la administración ya cuenta con evidencias materiales y gráficas que permiten adelantar el proceso sancionatorio correspondiente contra los responsables.

“Estos desechos contienen residuos de procedimientos médicos y odontológicos, jeringas, dotaciones médicas ya utilizadas y quién sabe qué más elementos. También hay material de desecho de un motel. Toda esta información está en los residuos, la basura tiene huella. Me abstengo de dar nombres de establecimientos comerciales por precaución dentro del proceso sancionatorio que se adelanta, pero tenemos evidencias materiales y gráficas de esta irregularidad”, señaló.

La Alcaldía Local ya adelanta la coordinación con la Policía de Bogotá para que se realice el debido proceso y se impongan los comparendos correspondientes a los responsables de estos hechos.

De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la disposición incorrecta de residuos peligrosos o basuras en el espacio público puede ser sancionada con una Multa General Tipo 4, que para 2026 puede superar los $ 930.000 pesos colombianos.

La Administración Local y la Administración distrital reiteró que continuará realizando operativos y jornadas de limpieza para recuperar este punto crítico en el sector del Restrepo Occidental. Además, llamaron a la responsabilidad en el manejo de los residuos también recae en ciudadanos y establecimientos comerciales.

Si requieres hacer procesos de renovación de local, empresa, comercio, emprendimiento o de tu casa, de muebles u otros enseres, agenda con el operador de aseo para programar la recolección de los muebles viejos, colchones, otros elementos voluminosos y escombros en la puerta de tu negocio o comercio. Llama a la Línea 110.

En Bogotá cada semana hay ‘Ecopuntos’ que recorren las localidades. Se trata de cajas estacionarias en las que puedes hacer disposición gratis de muebles viejos, colchones, tejas, otros elementos voluminosos y escombros. Ingresa haciendo clic aquí y consulta la programación.

También puedes ayudar a reportar puntos críticos a través de los canales oficiales, para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.

Consulta de horarios de recolección de basura: Línea 195 o WhatsApp Chatico 316 023 1524.

Disposición correcta de escombros: Línea 110.

Reporte de arrojo ilegal de basuras o escombros: Línea 195, opción 8.

En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ‘10 No Negociables‘.