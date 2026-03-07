Desde este sábado a las 6:00 p.m. comienza la Ley seca en Bogotá por elecciones del domingo 8 de marzo

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

La Alcaldía Mayor de Bogotá acogerá los mismos mismos horarios de la ley seca dispuestos por el Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior, con ocasión de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas de este domingo 8 de marzo de 2026. ¡Todos los detalles aquí!

En toda Bogotá se aplicará la ley seca entre las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo y las 12:00 p. m. del lunes 9 de marzo de 2026. Durante este lapso, estará restringido el consumo, venta y comercialización en establecimientos comerciales, así como el consumo en espacios públicos de bebidas embriagantes.

El alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, liderará el dispositivo para monitorear los 1.083 puestos y las 18.160 mesas de votación, con un PMU en cada localidad y un PMU Distrital.

El secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, se pronunció sobre esta medida:

«La Alcaldía Mayor de Bogotá acogerá los mismos tiempos de la ley seca dispuestos por el Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior, con ocasión de las elecciones parlamentarias de este domingo 8 de marzo», expresó el funcionario.

Para garantizar este medida, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía de Bogotá liderarán junto a las Alcaldías Locales, controles y operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC).

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.