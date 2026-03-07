Así avanza Bogotá en los derechos de las mujeres: cifras actualizadas

Foto: Secretaría de la Mujer

En lo corrido de 2025, el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) elaboró ocho boletines sobre los ocho derechos priorizados por la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (PPMyEG) y una caracterización sociodemográfica.

Este proyecto se ha constituido como una herramienta técnica para la toma de decisiones, pues facilita el uso de datos que orientan el diseño, seguimiento y ajuste de políticas públicas y acciones institucionales. Se trata de un esfuerzo articulado con la Dirección de Derechos y Diseño de Política. A continuación, te contamos cuáles son los avances en materia de derechos, expresados en cifras:

1. Vida libre de violencias

En este boletín se dibuja un panorama con cifras sobre las violencias que enfrentan las mujeres en Bogotá. Presenta datos sobre violencias fatales, no fatales y los tipos más frecuentes. Aunque el número de casos de feminicidio se mantuvo estable, los datos muestran que la violencia letal contra las mujeres continúa siendo una expresión extrema de las desigualdades estructurales de género.

2. Salud plena

Gracias al OMEG ahora tenemos información clave sobre sobre la situación de la salud de las mujeres en Bogotá, sus principales retos y avances. El aseguramiento en salud alcanza cobertura total, reflejando los avances en la garantía del derecho a la salud, pero persisten diferencias entre los tipos de régimen y leves variaciones entre mujeres y hombres.

3. Hábitat y vivienda digna

En este boletín hay datos que muestran cómo la inseguridad, las condiciones de vivienda y la movilidad impactan de forma diferenciada el derecho de las mujeres a moverse libremente, sin miedo y con condiciones dignas.

4. Educación con equidad

En este boletín encontrarás datos sobre la participación de las mujeres en el sistema educativo, así como las brechas que enfrentan a lo largo de su trayectoria educativa. Los resultados en educación muestran pequeñas diferencias, pero es importante tener en cuenta los grupos de edad de escolarización y el rezago escolar, entre otros.

5. Paz y convivencia con equidad de género

En este boletín se analizan los datos sobre las mujeres víctimas del conflicto armado y sus características. Además de sufrir los hechos victimizantes que también afectan a los hombres, las mujeres son víctimas de violencia sexual y ocasionalmente son utilizadas como arma de guerra.

6. Cultura libre de sexismos

Aquí se encuentran datos sobre las barreras que enfrentan las mujeres para ejercer su derecho a la cultura, incluyendo desigualdades en el acceso a internet, uso de tecnologías y la participación deportiva, todas ellas claves para su inclusión y expresión cultural.

7. Participación y representación con equidad

Aquí se consolidan cifras clave sobre la participación de las mujeres en espacios de decisión, las brechas persistentes, sus avances y sus barreras. Más mujeres eligen y menos son elegidas.

8. Trabajo en condiciones de igualdad

En este boletín encuentras las cifras del mercado laboral de las mujeres con enfoque en las brechas de género que afectan a las mujeres, evidenciando que Persisten las brechas de género en el mercado laboral.

Este informe también cuenta con un panorama sociodemográfico de las mujeres en la ciudad. Consultalo aquí.