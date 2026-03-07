Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 7 de marzo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 7 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 6567 – La 5ta 1 – Tarde 5687 – La 5ta 2
Culona
Dia 4760 – Noche
Astro Sol
6324- Signo Cáncer
Paisita
Día 2552 – La 5ta 8 – Noche 7575
Chontico
Día 3729 – La 5ta 8 – Noche
Cafeterito
Tarde 2878 – La 5ta 2 – Noche
Sinuano
Día 0727 – La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 212 – Noche
Play Four
Día 8842 – Noche
Samán
Día 5421
Caribeña
Día 4493 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 2264 – La 5ta 5 – Noche
Fantástica
Día 6113 – La 5ta 7 – Noche
Antioqueñita
Día 2923 – La 5ta 2 – Tarde 4577 – La 5ta 0