Trump alerta a líderes de derecha latinoamericanos: «Algunos de ustedes están en peligro»

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que algunos líderes latinoamericanos están en peligro, refiriéndose a los cárteles y la delincuencia en la región.

«Algunos de ustedes están en peligro. Quiero decir, realmente están en peligro. Es difícil de creer. Pero estamos trabajando con ustedes para hacer lo que sea necesario», declaró durante la cumbre Escudo de las Américas en Miami.

March 7, 2026

En este contexto, propuso utilizar armas estadounidenses para combatir a los cárteles.

«Usaremos misiles, si quieren que usemos misiles. Son extremadamente precisos. ¡Pum, directo al salón! Eso será el fin de ese miembro del cártel», agregó.

La declaración se produjo durante la reunión de la nueva cumbre regional Escudo de las Américas, a la que han acudido los líderes de 12 países de la región.

Según la Casa Blanca, la reunión busca consolidar una «coalición histórica» entre los países participantes para enfrentar a los cárteles del narcotráfico y otras organizaciones criminales transnacionales que operan en el continente.

«No voy a aprender su maldito idioma»

El presidente de EE.UU., Donald Trump, haciendo referencia al secretario de Estado, Marco Rubio, en un encuentro con líderes latinoamericanos en Florida, reconoció que este tiene una ventaja sobre él al ser bilingüe, puesto que además de inglés, también habla español. No obstante, declaró que no aprenderá español. «No voy a aprender su maldito idioma, no tengo tiempo», dijo el mandatario. «Era bueno con idiomas, pero no voy a gastar tiempo aprendiendo un idioma», agregó.

