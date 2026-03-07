Elecciones en Colombia: 41.287.084 personas están habilitadas para renovar el Congreso de la República

Llegamos a todos los rincones del país con el material electoral para hacer posible la jornada democrática de Congreso y consultas presidenciales de este domingo.



? Empleamos 1.027 rutas terrestres.

? Realizamos 919 viajes con carga pesada.

? Cumplimos 17 rutas aéreas.

Cumplimos 17 rutas aéreas.

En ? Bogotá, el registrador nacional, Hernán Penagos, hizo seguimiento y verificación de los sistemas de preconteo y consolidación de información que serán usados en las elecciones de Congreso y consultas presidenciales de este domingo.



Entregó un parte satisfactorio del avance

–Un total de 41.287.084 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior en las elecciones de Congreso de la República de este domingo para renovar el Congreso de la Repoública. De los ciudadanos aptos para sufragar, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres, quienes podrán hacelo en 125.259 mesas, distribuidas en 13.493 puestos: 6.011 en el área urbana y 7.482 en el área rural.Para las elecciones de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), el potencial electoral es de 1.438.986 personas, de las cuales 676.538 son mujeres y 762.448 son hombres, quienes podrán sufragar en 5.042 mesas, distribuidas en 2.109 puestos de votación de 19 departamentos y 168 municipios que conforman estas circunscripciones. En el exterior, 1.250.846 personas (683.287 mujeres y 567.559 hombres) fueron habilitadas para votar en 1.945 mesas distribuidas en 253 puestos de votación de 67 países. Es de recordar que la votación en el exterior se inició el pasado 2 de marzo y finaliza este domingo.Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Elecciones 2026’, luego en ‘Congreso de la República’ y finalizando con la opción ‘Consulta lugar de votación’. A continuación, se detalla el censo electoral por departamento y en el exterior, así como los puestos de votación y las mesas que funcionan para estas elecciones legislativas:Un total de 3.081 candidatos aspiran a obtener una curul en el Senado de la República o en la Cámara de Representantes, durante las elecciones legislativas que se realizarán este domingo, 8 de marzo. De estos, 1.071 son candidatos al Senado de la República y 2.010 a la Cámara de Representantes. Al Senado de la República, los 1.071 candidatos componen 26 listas, así: por la circunscripción nacional, 16 listas conformadas por 1.048 candidatos y por la circunscripción indígena, 10 listas integradas por 23 aspirantes. A la Cámara de Representantes son un total de 2.010 candidatos en 491 listas, distribuidas por circunscripción de la siguiente manera: territorial, 298 listas integradas por 1.588 candidatos; indígena, 10 listas constituidas por 21 candidatos; afrodescendiente, 46 listas conformadas por 124 candidatos; internacional, 16 listas formadas por 40 candidatos y por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), 121 listas integradas por 237 candidatos.