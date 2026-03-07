Empresa Metro de Bogotá publicó los documentos de precalificación para construir la Línea 2 del Metro

Foto: Portal Bogotá

Este viernes 6 de marzo de 2026, la Empresa Metro de Bogotá (EMB), en su compromiso de seguir transformando la ciudad, publicó los documentos de Precalificación de la Licitación Pública Internacional para la construcción, operación y mantenimiento de la Línea 2 del Metro de Bogotá. ¡Conoce todos los detalles!

El proyecto de la Línea 2 contempla diez estaciones subterráneas y una elevada, que se conectarán con el sistema integrado de transporte, cinco troncales de TransMilenio y la Línea 1 del Metro de Bogotá, y que conectará las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba con 15,5 kilómetros de trazado. Los documentos de Precalificación de la Licitación Pública Internacional podrán ser consultados en el cuarto de datos establecido en el sitio https://www.metrodebogota.gov.co/linea-2

Es así como la EMB invita, a empresas interesadas en ser precalificadas y participar en la licitación para el otorgamiento de una concesión que incluye: la financiación, ingeniería de detalle, ejecución de obras, operación y mantenimiento, instalación, suministro, pruebas, puesta en marcha, operación, reposición, mantenimiento de material rodante y sistemas metro ferroviario de la Línea 2 del Metro de Bogotá. Los oferentes tendrán hasta el 5 de junio del 2026 para expresar su solicitud de precalificación.

Las empresas que resulten precalificadas entrarán a la segunda fase de la Licitación Pública Internacional, en la que se recibirán y evaluarán las ofertas, para posteriormente adjudicar el contrato de concesión en el primer trimestre del 2027.

Es importante destacar que la Línea 2 del Metro de Bogotá fue estructurada con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), bajo estándares internacionales de transparencia, sostenibilidad y rigor técnico.

Así mismo recordar, que los recursos del proyecto están asegurados a través del Convenio de Cofinanciación suscrito entre la Nación y el Distrito por 34.9 billones de pesos (constantes de diciembre de 2021).

Así será la Línea 2 del Metro de Bogotá

Tendrá 15,5 kilómetros de longitud con inicio en la estación calle 72 con avenida Caracas y que tendrá conexión con la Línea 1 del Metro de Bogotá y con TransMilenio en la avenida NQS, la avenida carrera 68 y la calle 80, y utilizará trenes automáticos con tecnología de última generación GoA4 (sin conductor), de similares características a los de la Línea 1, además de contar con una capacidad para movilizar hasta 76.000 pasajeros hora-sentido.

Este proyecto reducirá significativamente los tiempos de desplazamiento. Un trayecto que hoy puede tardar más de una hora se realizará en aproximadamente 20 minutos, lo cual generará impactos positivos en calidad de vida, productividad y reducción de emisiones.