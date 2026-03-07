Policía asesta duros golpes a los compradores de votos; más de $3.600 millones en efectivo han sido incautados en el país

–Un balance preliminar de los resultados de los operativos realizados por la policía nacional para frenar la compra de votos dejan más de 3 mil 600 millones de pesos en «rama» incautados. A la fecha se han presentado 21 incautaciones, que han dejado como resultado la retención de $3.555 millones y se han hecho 29 capturas, precisó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. De las capturas, 18 fueron dejados en libertad, 9 pendientes por medida y un caso intramural.

Hasta este momento la actividad contra la compra del voto va así: pic.twitter.com/J2TNh6ncAX — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 7, 2026

El presidente Gustavo Petro presentó este balance inicial.

Hasta este momento la actividad contra la compra del voto va así: pic.twitter.com/J2TNh6ncAX — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 7, 2026

El jefe de la cartera de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que los recursos incautados “podría llegar a tener presuntos nexos con compra y venta de votos».

De hecho, destacó, el último caso lo reportó en presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en la que aseguró: “Capturado hombre en Bogotá con 631 millones de pesos en efectivo».

Capturado hombre en Bogotá con 631 millones de pesos en efectivo. https://t.co/vM4IoZSn4g — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 7, 2026

En el balance se destaca el Meta, donde se han adelantado 3 procedimientos de incautación y detención; le siguen Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Sucre, con dos operativos, mientras que con un solo operativo están Santander, Córdoba, La Guajira, Urabá, Chocó, Tolima, Casanare, Guaviare, Cundinamarca y Bogotá.

¡???? ?? $??? ???????? ??????? ?? ??? ????????? ?????? ?????????? ??? ?? ????????! En un procedimiento realizado por la @PoliciaColombia en la vía Villarrica – Palmira (Valle del Cauca), fueron incautados $184… https://t.co/x4AlWalD3r pic.twitter.com/rKzY7obObV — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 8, 2026



Después del reciente caso de Bogotá, la mayor incautación se registró en Montería (Córdoba), donde la Policía incautó $434 millones hallados en un vehículo par?ticular. En este caso hubo dos capturas.

Gracias a las denuncias ciudadanas y a la acción de la Fuerza Pública, ya hemos incautado 3.365 millones de pesos que presuntamente serían utilizados para delitos electorales, informó el ministro de Defensa, @PedroSanchezCol. Trabajamos las 24 horas, los 7 días de la semana en… pic.twitter.com/A0qYeRPX2T — Mindefensa (@mindefensa) March 7, 2026

El Gobierno recordó que hay una recompensa hasta de $50 millones a quienes denuncien delitos electorales.

A continuación detallamos otros operativos reportados por el General William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional:

-$275 millones de pesos que presuntamente serían utilizados para la compra de votos, en la vía Puerto Hierro – Calamar (Sucre). El dinero era transportado en un vehículo que cubría la ruta Corozal – Ovejas (Sucre). En el procedimiento fueron capturadas dos personas por el delito de lavado de activos.

¡??? ???????? ???? ?????????? ? $??? ???????? ??????????! Destaco el trabajo firme y permanente de la Dirección @TransitoPolicia, que hoy está en las vías y en cada rincón del país protegiendo la democracia de los colombianos.… pic.twitter.com/0ISySR5KuK — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 7, 2026

En la vía a Yopal 52 millones de pesos incautados. No venda su voto, eligirá su verdugo pic.twitter.com/YqyWLasiWW — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 7, 2026

En el municipio de El Retorno (Guaviare) la Policía decomiso $61 millones de pesos que, presuntamente, serían utilizados para compra de votos.

El dinero era transportado en un vehículo con logos de una campaña política y estaba distribuido en 10 paquetes marcados con nombres.

Durante el procedimiento dos personas fueron capturadas por el delito de lavado de activos.

¡???? $?? ???????? ??? ??????????? ??????? ????? ?? ????????! La @PoliciaColombia continúa cerrándole el paso a los delitos electorales y al dinero ilegal que busca contaminar la democracia. En El Retorno (Guaviare) nuestros… pic.twitter.com/bk9Hupn4gZ — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 7, 2026

En la vía El Ramal – Soacha (Cundinamarca), uniformados de la Policia incautaron $30 millones en efectivo que, presuntamente, estarían destinados a compra de votos.

El dinero era transportado oculto en el baúl de un vehículo, dentro de bolsas de papel, y tendría como destino la ciudad de Bogotá.

Durante el procedimiento una persona fue capturada y puesta a disposición de las autoridades competentes.

¡$?? ???????? ??? ??? ??? ???????Í?? ??????? ????? ?????? ?????????? ??? ?? ?????Í? ????????! Seguimos cerrándole el paso al ?????? ?????? que busca contaminar la #SeguridadYDemocracia. En la… pic.twitter.com/fArOmZOpm1 — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 7, 2026

En la vía Monterrey – Yopal (Casanare), uniformados lograron la incautación de 52 millones de pesos que serían destinados presuntamente a la compra de votos.

El dinero era transportado en una motocicleta con destino final Aguazul (Casanare). Durante el procedimiento fue capturada una persona por el delito de lavado de activos, quien fue dejada a disposición de la autoridad competente.

¡?????????? ?? ?????????? ?? ??? ???????????! En cumplimiento de las directrices del Gobierno Nacional para garantizar elecciones transparentes y proteger la democracia de los colombianos, la @PoliciaColombia continúa desplegando controles… pic.twitter.com/E5vyXUyetO — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 7, 2026

En medio de labores de control, uniformados de la Policia Nacional capturaron a un sujeto en Cúcuta, la capital de Norte de Santandedr, por el delito de ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas de ciudadanía.

Los uniformados hallaron 21 cédulas en su poder, además de afiches de publicidad política, elementos que fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes.