PMU cibernético protegerá las elecciones en Colombia

–La ministra TIC, Carina Murcia, de Defensa, Pedro Sánchez y los altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía especializados en ciberseguridad, instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) Cibernético para las elecciones de este 8 de marzo.

Durante la puesta en marcha de este espacio, el ministerio TIC puso a disposición de los y las colombianas Detectic, una herramienta web gratuita diseñada para fortalecer la seguridad digital en el país.

A través del sitio https://detectic.colcert.gov.co/, cualquier ciudadano, empresa privada o entidad pública podrá cargar enlaces (URL) o archivos que resulten sospechosos para ser analizados de manera automática por la plataforma.

“Hemos instalado oficialmente este Puesto de Mando Unificado para proteger el ciberespacio, con 4.988 sitios monitoreados y 105 equipos técnicos desplegados a nivel nacional y territorial», dijo la ministra de las TIC.

Aseguró además que “en las últimas dos semanas, 29 entidades han sufrido incidentes cibernéticos, por lo que hacemos un llamado a las instituciones y a la ciudadanía a fortalecer la cultura de la ciberseguridad, especialmente en esta jornada electoral. Además, ponemos a disposición la herramienta Detectic para que los colombianos puedan reportar vulnerabilidades y proteger sus datos personales».

La herramienta, liderada por el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT), funciona como un primer filtro de seguridad, el usuario ingresa el elemento dudoso, selecciona su perfil y en cuestión de minutos recibe un diagnóstico en su correo electrónico. Si el resultado indica que el contenido es malicioso, la recomendación es no abrirlo, no compartirlo ni reenviarlo, y consultar los canales oficiales de ColCERT para obtener más información.

De otro lado, el ministro de Defensa, Pedro Sanchez, hizo un balance de las acciones que ha adelantado la Fuerza Pública durante estos días y a pocas horas de que se abran las urnas para las elecciones legislativas y consultas interpartidistas.

– El despliegue de 246.000 efectivos de la Fuerza Pública con todas sus capacidades.

– Inteligencia y ofensiva contra las amenazas.

– Activación de la Línea 157 para recibir denuncias de delitos electorales.

